البنك المركزي : ارتفاع التضخم الي 2.9% بنهاية مايو الماضي

ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر نهاية مايو الماضي نحو 2.9% في مايو 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023.

وأعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في مايو 2023 مقابل 38.6% في أبريل 2023.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن عن تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في مايو 2023 مقابل معدلاً بلغ 1.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مايو 2023 مقابل 30.6% في أبريل 2023.