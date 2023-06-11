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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة نووية.. اكتشاف شظايا قذيفة أمريكية في بركة تبريد محطة زابوريجيا |تفاصيل

محطة زابوريجيا للطاقة
محطة زابوريجيا للطاقة النووية

أعلنت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، اليوم الأحد، عثورها على شظايا قذيفة هاوتزر أمريكية الصنع في بركة التبريد بالرش في المحطة النووية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضحت السلطات أنه: "أثناء إجراء عمليات التنظيف في برك التبريد بالرش في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بهدف إزالة آثار هجوم القصف العام الماضي على المصنع، تم العثور على شظايا قذيفة أطلقت من هاوتزر أمريكي M777 في إحدى برك نظام المياه التقني".

وفي وقت سابق أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الروسية "روس إنيرجواتوم"، أنها سجلت إحباط أكثر من 100 محاولة للمسيرات الأوكرانية لاختراق الأراضي المجاورة لمحطة زابوريجيا خلال الشهر الماضي.

وقال رينات كارتشا، مستشار المدير العام للمؤسسة إنه خلال "الشهر الماضي تم تسجيل احباط أكثر من 100 محاولة لاختراق المنطقة المجاورة لمحطة زابوريجيا الكهروذرية، بواسطة طائرات مسيّرة" وأضاف أن "النشاط الأوكراني في هذا المحور هو الأعلى والأكثر توترا".

وشدد مستشار المدير العام على أن الجنود الروس "يعملون بشكل فعال للغاية". وأضاف "نحن واثقون من جيشنا، لذلك نعتقد أن أي محاولة من قبل أوكرانيا لمهاجمتنا لن تؤدي إلى النتيجة التي يريدونها".

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