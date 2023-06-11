عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم الحاصل على أول بطولة البحر الأبيض والصداقة الصينية بـ كفر الشيخ

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ

استقبل الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعب سليمان زهدي بطل الكونغ فو الحاصل على المركز الأول في بطولة البحر الأبيض المتوسط وبطولة الصداقة الصينية وكذلك المركز الأول "أربع مرات" ببطولة الكونغ فو على مستوى الجمهورية وعلي مستوى المحافظة والمركز الأول ببطولة الجمهورية السوبر للأندية، بدعم ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.
 

كفر الشيخ.. مراكز الشباب تفتح أبوابها مجانا للجماهير لمتابعة مباراة الأهلي والوداد

لنشر صحيح الدين.. قافلة مجمع البحوث الإسلامية تجوب مؤسسات محافظة كفر الشيخ

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن اللاعب اجتاز اختبار الحزام الأصفر الأفريقي والحزام البرتقالي الإفريقي والحزام الأصفر المصري والحزام البرتقالي المصري والحزام الأخضر المصري والحزام الأزرق المصري للعبه، كما اجتاز اختبار الترقي لأحزمة الاتحاد، مشيداً بفوزه بالمركز الأول ببطولة أبطال الجمهورية ومركز أول قطاع شمال والمركز الثاني بالدوري الأفريقي والمركز الأول بكأس النخبة بالإسكندرية.
 

ويستعد اللاعب سليمان زهدي بطل الكونغ فو، الالتحاق باختبارات الانتقاء للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، التي أعلنت عنها مديرية الشباب والرياضة في وقت لاحق وتعقد بعد منتصف يوليو بإعلان من وزارة الشباب والرياضة وفق تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ.
 

أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البحر الابيض المتوسط الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين كونغ فو محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شر البلية| حقيقة وتفاصيل إذاعة مباراة الأهلي والوداد على قناة "حرامي سينما"

عاجل .. تشكيل الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. قناة مغربية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي.. اعرف التردد

شاهد مباراة الاهلى والوداد بث مباشر الآن 0-1 في نهائي أبطال أفريقيا

3 مفاجأت سارة للأهلي قبل مباراة الوداد.. يكشفها كبير مشجعي الزمالك |تقرير

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر الآن فى نهائي دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. تقارير تكشف عن بيع مصطفى فتحي نهائيا لهذا النادي

6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

أندية الفتاة والمرأة بكفرالشيخ تشارك في الملتقى الخامس للحرف اليدوية برأس البر

كفر الشيخ.. مراكز الشباب تفتح أبوابها مجانا للجماهير لمتابعة مباراة الأهلي والوداد

لنشر صحيح الدين.. قافلة مجمع البحوث الإسلامية تجوب مؤسسات محافظة كفر الشيخ

للتوعية.. وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يستقبل قافلة الأزهر الدعوية الموجهة للأندية

توريد 194 ألفاً و437 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

كفر الشيخ.. بيلا تواصل جهودها لرفع كفاءة محيط لجان الثانوية العامة

مفيش شكاوى.. وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع الامتحانات العملية للدبلومات

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يعلن نسب نجاح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ترشيحاتنا

تقدم سريع.. الجيش الأوكراني يعلن عن ثالث انتصاراته ضد روسيا

من أجل سايبرتراك .. تسلا تنتج بطارية الـ 4680 خلية في كاليفورنيا

العجز دافع لتطور الكتابة| رحل اليوم.. نص كلمة حمدي أبو جليل بعد فوزه بجائزة نجيب محفوظ

نهائي أبطال أفريقيا.. الأهلي يتأخر بهدف أمام الوداد المغربي في الشوط الأول

محافظ البحر الأحمر عن اللنش المحترق: من المراكب المتميزة المملوكة لإحدى الشركات

عواقب مدمرة.. مفاجأة مدوية بشأن استعداد حلف الناتو لدخول الحرب في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. هند صبرى تخطف الأنظار من باريس

أعرض وأسباب تكيسات المبيض لدى النساء

شاهد.. مقعد طائرة من طابقين يثير صدمة الركاب

بملابس صيفية .. ابنة صلاح عبد الله تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

مبادرة الرئيس.. خطوات الخضوع للكشف المبكر عن الأورام السرطانية مجانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ