تكريم الحاصل على أول بطولة البحر الأبيض والصداقة الصينية بـ كفر الشيخ

استقبل الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعب سليمان زهدي بطل الكونغ فو الحاصل على المركز الأول في بطولة البحر الأبيض المتوسط وبطولة الصداقة الصينية وكذلك المركز الأول "أربع مرات" ببطولة الكونغ فو على مستوى الجمهورية وعلي مستوى المحافظة والمركز الأول ببطولة الجمهورية السوبر للأندية، بدعم ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن اللاعب اجتاز اختبار الحزام الأصفر الأفريقي والحزام البرتقالي الإفريقي والحزام الأصفر المصري والحزام البرتقالي المصري والحزام الأخضر المصري والحزام الأزرق المصري للعبه، كما اجتاز اختبار الترقي لأحزمة الاتحاد، مشيداً بفوزه بالمركز الأول ببطولة أبطال الجمهورية ومركز أول قطاع شمال والمركز الثاني بالدوري الأفريقي والمركز الأول بكأس النخبة بالإسكندرية.



ويستعد اللاعب سليمان زهدي بطل الكونغ فو، الالتحاق باختبارات الانتقاء للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، التي أعلنت عنها مديرية الشباب والرياضة في وقت لاحق وتعقد بعد منتصف يوليو بإعلان من وزارة الشباب والرياضة وفق تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ.

