مستشار "بوش"السابق: للمرة الأولى وزارة العدل الفيدرالية توجه لائحة اتهام ضد رئيس

قال سهيل خان، مستشار السابق لجورج بوش، إنه للمرة الأولى توجه وزارة العدل الفيدرالية لائحة اتهام ضد رئيس سابق بمحاكمة هيئة محلفين فيدرالية، مؤكدًا لم نشهد هذه التجربة من قبل وليس هناك من شك بأنه سيتعين عليه الرد فقط على لائحة الاتهامات والتي تصل إلى 37تهمة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المحكمة التي ستجرى في نيويورك ليس هناك شك أنه سيكون هناك عدد من أنصاره الذي سيبقون معه، وفي الواقع قد يكون هناك من يدعمه بشكل أقوى بسبب لوائح التهم لأنها تتناسب مع الرواية الخاصة بأنه يتعرض للهجوم من وزارة العدل المسيسة.

سيمنح الناخبين

وتابع، أن هذا سيمنح الناخبين بعض الوقت هل يريدون أن يضعوا دعمهم وراء شخص يخضع للتحقيق ومشتت وينظر للماضي خاصة عندما يكون لدينا الكثير من المرشحين، مثل نائب الريس السابق وأعضاء مجلس الشيوخ والمحافظين الذين يطرحون نظرة حقيقة للمستقبل الأمريكي وبديل لدونالد ترامب.