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مرأة

هذا المقدار من واقي الشمس يحميك من سرطان الجلد.. تفاصيل

هذا المقدار من واقي
هذا المقدار من واقي الشمس يحميك من سرطان الجلد

في حين أن التعرض لأشعة الشمس له فوائد صحية معينة ، مثل زيادة مستويات فيتامين (د) لديك ، فهناك أيضًا بعض المخاطر حيث يرتبط التعرض للشمس في كثير من الأحيان بالخطر المدمر للإصابة بسرطان الجلد، يمكن حماية الجلد باستخدام واقي الشمس، يستخدم غالبية الأفراد واقي الشمس بشكل رقيق للغاية ، مما يقلل من الحماية، يجب استخدام ستة إلى ثمانية ملاعق كبيرة لتغطية جذع شخص بالغ.

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كيف تقيس الكمية المناسبة من الواقي من الشمس؟
يستخدم بعض الأشخاص أسلوب الإصبعين لمساعدتهم على تصور ذلك، يتم استخدام إصبعين لوضع الواقي من الشمس على مناطق من الجسم ، بدءًا من وجهك ورقبتك ، ثم ذراعيك ، وظهرك ، وصدرك ، وبطنك ، وقدمك، عند وضع الرذاذ ، يجب أن تفعل ذلك حتى تحصل البشرة بأكملها على لمعان متساوٍ.
يجب عليك وضع واقٍ من الشمس لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل الخروج وإعادة وضعه كل ساعتين ، وكذلك على الفور بعد السباحة أو التعرق، يجب ألا يجعلك عامل الحماية من الشمس العالي تشعر أنك غير محمي لأنه لن يمنعك من الحرق، لا يشير عامل الحماية من الشمس إلى عدد المرات التي يجب أن تعيد فيها وضع الكريم الواقي من الشمس، تحجب واقيات الشمس عالية الحماية من الشمس SPF بشكل هامشي المزيد من الأشعة فوق البنفسجية ، لكن لا توفر أي منها حماية بنسبة 100٪.

كيفية اختيار واقي الشمس المناسب؟
ابحث عن واقي من الشمس واسع الطيف ، سواء كان كيميائيًا أو عضويًا ، للتأكد من أنك محمي من أشعة UVA و UVB، يجب استخدام واقيات الشمس الحديثة لأنها توفر حماية من الأشعة تحت الحمراء (IR) أيضًا، يكمن الاختلاف في مقدار البطء الذي ستحرقه إذا لم تستخدم أي واقي من الشمس،  لذلك إذا كنت تستخدم SPF 50 ، يجب أن تتوقع أن الحرق سيستغرق 50 مرة أكثر مما لو كنت لا تستخدم شيئًا على الإطلاق.
ما هو عامل الحماية من الشمس (SPF) الذي يجب استخدامه كحد أدنى؟
SPF 30 هو العامل الأدنى الذي يجب أن تستخدمه،  ينصح NHS باستخدام SPF 30 على الأقل لحماية نفسك، SPF 50 هو الأكثر نصيحة، يوصى بارتداء قبعة ، شكل من أشكال الظل ، وتجنب شمس الظهيرة.

ينصح العديد من الأطباء بإدراج مضادات الأكسدة بما في ذلك أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين C و E و A والزنك والسيلينيوم وبيتا كاروتين (الكاروتينات) والليكوبين والبوليفينول في نظامك الغذائي للمساعدة في الوقاية من سرطان الجلد، يمكن العثور عليها في مجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية العادية.
المصدر: timesofindia
 

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