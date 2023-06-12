احمد شوبير يحتفل بهدف محمد عبد المنعم فى الوداد

سجل محمد عبد المنعم لاعب الأهلي هدف التعادل لفريقه في مرمى الوداد المغربي في الدقيقة 78 من عمر المباراة والتي تجمعهما حاليا في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب احمد شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "ان شاء الله خير 🙏🏻"

تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في خط الدفاع، حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو في خط الوسط، محمود كهربا في خط الهجوم.