بسبب قطع الكابل الدولي.. دولة عربية تعلن تعرض خدمة الإنترنت لعطل

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، أمس الأحد، عن تعرض بعض شركات الاتصالات لضعف في تقديم خدمة الإنترنت لمشتركيها.

وأوضحت الشركة وفق ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية أن ذلك يعود نتيجة انقطاع الكابل الدولي الذي يربط شبكة الكابلات الدولية في الكويت بشبكة الاتصالات للشركات المشغلة للكابلات الدولية.

وأضافت الشركة أن ذلك على مسافة تبعد 8 كيلو مترات من مقسم المدينة في اتجاه مقسم ام الهيمان بسبب مشروع أعمال تطوير شارع القاهرة.

‏وبينت أنه جار اتخاذ الإجراءات لإصلاح القطع من قبل فريق الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لاستعادة حركة الإنترنت إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.