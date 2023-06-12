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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض رائع.. خصم 3300 جنيه على أفضل موبايل سامسونج Galaxy A34

عرض رائع..خصم 3300
عرض رائع..خصم 3300 جنيه على أفضل موبايل سامسونج Galaxy A34

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج الأحدث Samsung Galaxy A34 موقع أمازون  ألمانيا، بقيمة 100 يورو (أي ما يعادل 3300 مصري تقريبا).

عرض رائع..خصم 3300 جنيه على أفضل موبايل سامسونج Galaxy A34

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A34

 

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A34 على شاشة نوع Super AMOLED بقياس 6.6 بوصة ، بدقة 1080 بكسل ، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، ودعم تقنية Vision Booster.

 

 يبلغ قياس الهاتف 161.3 × 78.1 × 8.2 مليمتر .

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يقدم هاتف سامسونج Galaxy A34 مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة F / 1.8 بوصة، ووحدة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة F / 2.2 ، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل F / 2.4 عدسة،  وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

 

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A34 بـمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية بدقة تصنيع 6 نانومتر من نوع Dimensity 1080، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت ، وسعة تخزين قابلة للزيادة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

 

ويدعم هاتف سامسونج Galaxy A34 تصنيف IP67 للحماية من الغبار والماء بالإضافة إلى أنه يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 25 وات.

سامسونج Galaxy A34 أمازون Samsung Samsung Galaxy A34

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