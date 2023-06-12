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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سهل جداً.. آراء طلاب الثانوية العامة في امتحاني التربية الدينية والوطنية| شاهد

صدى البلد

أعرب طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم من امتحاني التربية الدينية والوطنية، بعد انتهاء الوقت المحدد لهم داخل اللجان، اليوم الاثنين ١٢ يونيو.  

وقالت طالبات مدرسة المعادي الثانوية، آن الاسئلة جاءت مباشرة للمادتين، بنظام الاختيار من متعدد.

وتابعن أن اللجان كانت موفرة كافة السبل للطلاب، ولم تسجل حالات غش داخلها.

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تداول امتحان التربية الوطنية بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة على تليجرام

 وبشأن امتحان التربية الدينية ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي ، أنه في تمام الساعة ١٠.١٠ دقائق تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الالكتروني بغرفة العمليات المركزية من ضبط حالة غش الكتروني واحدة لطالب في لجنة بمحافظة الشرقية قام بنشر صورة امتحان نهاية العام لمادة التربية الدينية عبر هاتفه المحمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الملاحظين باللجنة واستدعاؤهم للتحقيق معهم بديوان عام الوزارة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة

 

https://fb.watch/l6DEV8dL_Y/?mibextid=v7YzmG

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