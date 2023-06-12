أمين حكماء المسلمين يبحث مع رئيس الشيوخ الكازاخستاني تعزيز الحوار بين الأديان

أعرب الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبدالسلام، عن تقديره لجهود دولة كازاخستان في تعزيز الحوار والتعايش الإنساني، واهتمامها الكبير بتعزيز جهود قادة وزعماء الأديان في نشر قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية.

وأشار أمين حكماء المسلمين، إلى أن المؤتمر العالمي لقادة وزعماء الأديان، الذي تنظمه كازاخستان كل 3 سنوات، أصبح منصةً عالميةً للحوار بين قادة الأديان وأتباعها والثقافات المختلفة، مهنئًا جمهورية كازاخستان بمرور 20 عامًا على انطلاق المؤتمر الذي سيتم الاحتفال به في شهر أكتوبر المقبل .

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية كازاخستان، مولين إشيمبايف؛ حيث ناقشا سبل التعاون لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة.

وأشار الأمين العام، إلى اعتزام مجلس حكماء المسلمين افتتاح مكتب إقليمي بمنطقة آسيا الوسطى في كازاخستان؛ ليكون جسرًا للتواصل الفعال بين المجلس ودول آسيا الوسطى بهدف تعزيز جهود نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي بجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، ودوره الرائد في تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة، ونشر ثقافة الحوار والتعايش المشترك.

ونوه إلى أن افتتاح مكتب لمجلس حكماء المسلمين في كازاخستان له أهمية خاصة؛ لما يهدف له نشاط المجلس من نشر قيم مثل التسامح والسَّلام والوفاق، وهو ما يتوافق مع أهداف مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية.

كما أطلعَ رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين على نتائج الاجتماعات مع القيادات الدينية في مصر والخطط القادمة لمجلس الشيوخ، موجهًا الشكر للأمين العام على جهوده في نشر ثقافة التعايش والسلام ومشاركته الفاعلة في منتدى أستانا الدولي، مشيدًا في الوقت ذاته بمشروع بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي، الذي يمثل منصة للحوار والتلاقي، وتطبيقًا عمليًّا لما نصَّت عليه وثيقة الأخوة الإنسانية من مبادئ إنسانية سامية.