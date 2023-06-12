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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حفل زفاف يتحول إلى مأساة بعد انقلاب حافلة بضيوف الفرح في أستراليا

حفل زفاف يتحول إلى
حفل زفاف يتحول إلى مأساة بعد انقلاب حافلة بضيوف الفرح

أدى حادث مروري في أستراليا إلى تحول أحد الأفراح إلى مأساة، حيث تم انتشال أحد ضيوف حفل زفاف مصابا من بين آخرين وسط حطام حافلة كانوا عليها.

انتهى الزواج "الخيالي" بين مادلين إدسيل وميتشل جافني في هانتر فالي بأستراليا، بمأساة عندما ركب 53 شخصًا داخل حافلة كان من المفترض أن تأخذهم إلى أماكن إقامتهم.

الحافلة انقلبت عند دوران، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين، بينما لم يصب الـ 18 الباقون بأذى.

حفل زفاف يتحول إلى مأساة بعد انقلاب حافلة بضيوف الفرح 

كان مقدم حفل الزفاف ، المراسل المحلي Alex Tignani ، من بين الضيوف المصابين والجميع يتم علاجهم حاليًا في مستشفى John Hunter.

وقالت لوريتا تينياني ، والدة السيد تينياني ، لصحيفة “هيرالد صن”، إن ابنها "مستاء للغاية" لرؤية أصدقائه يموتون في حادث تحطم يشبه "مشهد حرب مدمر".

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