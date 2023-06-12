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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أبرز أسئلة الحجاج من مطار القاهرة قبل السفر.. أجابت عليها واعظات الأزهر

واعظة بالأزهر تجيب
واعظة بالأزهر تجيب على أسئلة الحجاج

بدأت قافلة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أولى فعاليات التوعية بمناسك الحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي؛ وذلك في إطار جهود مجمع البحوث الإسلامية للتوعية بمناسك الحج والعمرة، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف جهود التوعية خاصة الموسمية منها.


وتناولت -واعظات الأزهر الشريف - شرح مناسك الحج والعمرة وجاوبْن على الأسئلة المتنوعة للحجاج واستفساراتهم قبل الذهاب للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.


وكان من أبرز هذه الأسئلة:-
-هل يجوز لي عمل عمرة لأكثر من شخص وقد نويت الحج متمتعًا؟
-ماذا أفعل لو لم أتمكن من طواف الإفاضة بسبب نزول دم الحيض؟
-حكم قصر الصلاة أثناء مكثي في مكة لأداء فريضة الحج؟
- هل يجوز لي السعي بين الصفا والمروة وأنا حائض؟
-ماذا أفعل في يوم التروية، ويوم عرفة ؟
- ما هي مناسك الحج كاملة وكيف أؤديها؟


كما قامت واعظات الأزهر الشريف بتوزيع مطويات بعنوان: ( الأدعية المأثورة في الحج والعمرة/ وإليك أختي الحاجة) وكتيبات عن كيفية أداء الحج والعمرة وهذه الكتيبات والمطويات من إصدارات الأزهر الشريف.

 

من جانبه، قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن قوافل التوعية تعمل على استقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام وتوعيتهم بمناسك الحج قبيل مغادرة أرض الوطن إلى الأراضي المقدسة، وذلك في جميع المطارات والموانئ التي يسافر منها الحجاج؛ حيث قامت القوافل التي تضم وعاظ وواعظات الأزهر ممن تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل يلبي احتياجات الحجاج المعرفية، بالتوعية المباشرة داخل صالات المطار؛ حيث يتم تقسيم العمل حسب الرحلات المقرر انطلاقها على مدار ٢٤ ساعة طول فترة سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة.


أضاف عيّاد أن القوافل تركز على العديد من محاور التوعية من أهمها: فقه التيسير، وكيفية استغلال هذه الرحلة المباركة في طاعة الله، وبيان ضرورة الإخلاص في القول والعمل وأن ذلك من أهم أسباب قبول الحج، إضافة إلى شرح مناسك الحج وتوضيح أركانه ومبطلاته، والسنن المستحبة فيه، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه الحاج خلال هذه الرحلة من الإحرام وحتى العودة إلى موطنه.


أوضح الأمين العام أن قوافل التوعية بمناسك الحج والعمرة تشهد مشاركة واعظات الأزهر الشريف بجانب الوعاظ؛ وذلك لما تمثله مشاركتهن من أهمية للسيدات قبل سفرهن لأداء هذه الفريضة، وحاجتهن إلى الحصول على بعض المعلومات المرتبطة بالاحتياجات النسائية أثناء أداء المناسك. 
على نفس المستوى قام المجمع بإنتاج فيديوهات قصيرة لشرح المناسك بشكل مبسط وواقعي، يتم عرضها في صالات السفر داخل المطارات.

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