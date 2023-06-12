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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من السعودية بشأن جاهزية قطار الحرمين في موسم الحج

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، اليوم الإثنين، رفع عدد رحلات قطار الحرمين السريع المتاحة خلال موسم حج هذا العام، لتتجاوز 3400 رحلة، بعدد مقاعد يتجاوز 1.5 مليون مقعد.

وستكون الرحلات متاحة بين المحطات كافة، إذ تصل إلى 126 رحلة في اليوم الواحد لمختلف الوجهات التي يصلها القطار بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وترتبط رحلات قطار الحرمين السريع بحافلات نقل مخصصة لنقل الحجاج بشكل مباشر من محطة قطار الحرمين السريع بمكة المكرمة إلى الحرم المكي الشريف في الاتجاهين.

ونقل قطار الحرمين السريع  خلال شهر رمضان الماضي أكثر من 800 ألف مسافر بدقة التزام بالمواعيد تجاوزت 95%، إذ يعد أحد أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم.

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طرق آمنة

وفي وقت سابق، أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، حملة "طرق متميزة آمنة" للعام الثالث على التوالي، التي تهدف لمسح شبكة الطرق ما بين المدن بما يسهم في رفع مستوى السلامة والصيانة على شبكات الطرق بالمملكة، وذلك تزامنًا مع موسم حج هذا العام.

وقال :«إن هذه الحملة تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق الطويلة ومستوى السلامة، وتوفير أفضل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ البرية لأداء مناسك الحج وللمسافرين والزوار ومستخدمي شبكة الطرق؛ مشيراً إلى المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تستهدف تعزيز جودة الطرق ومعدلات والسلامة، والحفاظ على البنية التحتية وترسيخ ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق.

وتنطلق الحملة في مسح شبكة الطرق ما بين المدن، التي تتجاوز 73 ألف كم، وأكثر من 3700 جسر، وذلك على مدار 5 أيام متواصلة، بمشاركة أكثر من 550 عضواً، مقسمين على 62 فريقًا في مختلف مناطق السعودية وبمشاركة عدد من منسوبي منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وعدد من طلاب الجامعات ومنسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق.

 

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