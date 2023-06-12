لا نعلم.. بيان عاجل من أمريكا بشأن المسئول عن تفجير سد كاخوفكا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات آخري حول المسؤول عن انهيار محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

وأوضح بلينكن في مؤتكر صحفي: "نحن نعلم أن نفجار السد له آثارًا كارثية على الأوكرانيين. وهذا أمر مروع خاصة أنه يأتي في خضم العدوان الروسي الأوسع ضد أوكرانيا".

وتابع بلينكن: "لكن ليس لدينا أي معلومات إضافية حول سبب انهيار السد. بالطبع ، بدأت روسيا هذه الحرب. كانت روسيا في الواقع تسيطر على السد وشاهدنا النتائج التي أثرت على العديد من الأوكرانيين".

وعلى حسب الرواية الروسية، شن الجيش الأوكراني غارة على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، حيث دمر القصف الصمامات الهيدروليكية في السد، مما أدى إلى تصريف المياه بشكل غير متحكم فيه، وقد تجاوز مستوى المياه بالفعل 12 مترًا.

ويوجد حاليًا 14 قرية في المنطقة التي غمرتها الفيضانات، ومن المتوقع أن تغمر المياه حوالي 80 قرية آخري، وتقوم سلطات خيرسون في الوقت الحالي بإخلاء سكان القري القريبة، على الرغم من أنها أعلنت أنه لا توجد ضرورة لعمليات إخلاء واسعة النطاق.

وتسبب انهيار سد المحطة في أضرار بيئية خطيرة، حيث تم جرف الأراضي الزراعية على طول نهر دنيبر، وهناك خطر من أن تصبح قناة شمال القرم ضحلة.

من جانبها، أعلنت سلطات خيرسون الموالية لـ روسيا، فرض حالة الطوارئ في المقاطعة بسبب ارتفاع منسوب المياه بعد تفجير سد كاخوفكا.