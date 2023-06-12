عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا نعلم.. بيان عاجل من أمريكا بشأن المسئول عن تفجير سد كاخوفكا

سد نوفا كاخوفكا
سد نوفا كاخوفكا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات آخري حول المسؤول عن انهيار محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

وأوضح بلينكن في مؤتكر صحفي: "نحن نعلم أن نفجار السد له آثارًا كارثية على الأوكرانيين. وهذا أمر مروع خاصة أنه يأتي في خضم العدوان الروسي الأوسع ضد أوكرانيا". 

وتابع بلينكن: "لكن ليس لدينا أي معلومات إضافية حول سبب انهيار السد. بالطبع ، بدأت روسيا هذه الحرب. كانت روسيا في الواقع تسيطر على السد وشاهدنا النتائج التي أثرت على العديد من الأوكرانيين".

وعلى حسب الرواية الروسية، شن الجيش الأوكراني غارة على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، حيث دمر القصف الصمامات الهيدروليكية في السد، مما أدى إلى تصريف المياه بشكل غير متحكم فيه، وقد تجاوز مستوى المياه بالفعل 12 مترًا.

ويوجد حاليًا 14 قرية في المنطقة التي غمرتها الفيضانات، ومن المتوقع أن تغمر المياه حوالي 80 قرية آخري، وتقوم سلطات خيرسون في الوقت الحالي بإخلاء سكان القري القريبة، على الرغم من أنها أعلنت أنه لا توجد ضرورة لعمليات إخلاء واسعة النطاق.

وتسبب انهيار سد المحطة في أضرار بيئية خطيرة، حيث تم جرف الأراضي الزراعية على طول نهر دنيبر، وهناك خطر من أن تصبح قناة شمال القرم ضحلة.

من جانبها، أعلنت سلطات خيرسون الموالية لـ روسيا، فرض حالة الطوارئ في المقاطعة بسبب ارتفاع منسوب المياه بعد تفجير سد كاخوفكا.

إجراء عاجل من وكالة الطاقة الذرية بعد كارثة سد كاخوفكا في أوكرانيا

كارثة جديدة.. أوكرانيا تتهم روسيا بتفجير سد قرب دونيتسك

الولايات المتحدة وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكين انهيار محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية أوكرانيا سد كاخوفكا روسيا خيرسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استقبال خاص من محمد صلاح لـ محمود كهربا بعد انضمامه لمنتخب مصر

أول تعليق من لاعب الوداد على فيديو غضب فوزي لقجع.. شاهد

تعليق مثير من المدير الفني لنادي الوداد المغربي بعد الهزيمة أمام الأهلي

أغرب أسئلة اللغة العربية في الثانوية العامة إثارة للجدل

انقطاع الإنترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

لا نعلم.. بيان عاجل من أمريكا بشأن المسئول عن تفجير سد كاخوفكا

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على المشجع الزملكاوي القادم من ألمانيا

تحرك عاجل من السعودية بشأن جاهزية قطار الحرمين في موسم الحج

موضوعات متعلقة

إجراء عاجل من وكالة الطاقة الذرية بعد كارثة سد كاخوفكا في أوكرانيا

كارثة جديدة.. أوكرانيا تتهم روسيا بتفجير سد قرب دونيتسك

تفاصيل لأول مرة.. بسام راضى يكشف لقناة إيطالية موقف مصر من سد النهضة

الطاقة الذرية تطالب بضرورة التأكد من منسوب المياه في خزان سد كاخوفكا

بسام راضي يشرح موقف مصر من سد النهضة لبرنامج حواري إيطالي شهير

ارتفاع ضحايا فيضانات سد كاخوفكا إلى 6 قتلي و35 مفقوداً

قرار عاجل من زيلينسكي بشأن كارثة سد كاخوفكا

الوحوش أكثر رحمة منكم.. إعلان صادم من زيلينسكي بشأن كارثة سد كاخوفكا

ترشيحاتنا

تحرك أمريكي عاجل لإجبار بوتين على التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا

أحمد موسى يؤدى التحية العسكرية للجيش ويؤكد: قوات الصاعقة حائط صد لمصر

أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على 7 قرى من روسيا

بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن نية الاحتلال بناء مستوطنات جديدة

أمه توفت وجاله اكتئاب.. قاتل والده في القاهرة: محدش حنين عليا غيرها

إسعاف طالب ونقله إلى المستشفى بامتحانات الثانوية الأزهرية في قنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوحتان عمرهما 350 عاما تتنبئان بـ iPhone وماركة أحذية شهيرة

لطلاب الثانوية العامة.. 10 أطعمة تساعد على التركيز قبل المذاكرة

انقسام حول عودة حلا شيحة للتمثيل.. ناقدة: موهبتها محدودة.. وإعلامية: متضيعيش نفسك

رحلت في سلام وصمت.. من هي الدكتورة ماجدة صالح التي نعتها شيريهان؟

فيديو

صرف 8500 جنيه لكل مواطن | إيه الحكاية؟

عائد ضخم .. تفاصيل طرح 4 شهادات استثمار بالبنوك

انقطاع الانترنت عن العالم لعدة أشهر | ايه الحكاية ؟!

كواليس مثيرة في حادث وفاة طالبة الإعدادية بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ