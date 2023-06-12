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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيطرة على 7 مستوطنات.. الجيش الأوكراني يعلن انتصارا كبيرا ضد روسيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، اليوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية أحرزت مزيدا من التقدم في هجومها المضاد.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”،  قالت ماليار، عبر “تليجرام”، “تم تحرير سبع مستوطنات، بما في ذلك لوبكوفا وليفادن ونوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا الجنوبية الشرقية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إن القوات الروسية صدت ثلاث هجمات أوكرانية بالقرب من فيليكا نوفوسيلكا، وهي بلدة في منطقة دونيتسك حيث أعلنت كييف عن تحقيق مكاسب.

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وقالت الدفاع الروسية، في بيان “الإجراءات الحاسمة لوحدات الدفاع، نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لتجمع فوستوك، صدت ثلاث هجمات للعدو”.

وأضافت القوات الروسية تصدت لهجمات أوكرانية غرب فيليكا نوفوسيلكا، حول قرية ليفادني القريبة في منطقة زابوريجيا الجنوبية.

ماليار القوات الأوكرانية أوكرانيا زابوريجيا

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