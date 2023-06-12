عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انشغاله بنقابة الموسيقيين.. حلمي عبد الباقي يكشف تفاصيل عودته بأغنية جديدة

حلمي عبد الباقي
حلمي عبد الباقي

كشف الفنان حلمي عبد الباقي، تفاصيل أغنيته الجديدة التي يحضر لها خلال الفترة الحالية، وذلك بعد فترة من انشغاله في العمل كرئيس لجنة الخدمات في نقابة المهن الموسيقية. 

وقال حلمي عبد الباقي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه يحضر إلى أغنية شعبي أصيل، مشيرا إلى أنه لم يستقر على موعد طرحها حتى الآن. 

وتابع حلمي عبد الباقي، قائلا إن الأغنية من كلمات أحمد عبد العزيز وألحان أحمد أسامة، وتوزيع محمد حنفي، وسولو محمود شاهي. 

 

حلمي عبد الباقي وانتخابات نقابة الموسيقيين 

كشف الفنان حلمي عبد الباقي، عن تفاصيل التطورات داخل نقابة المهن الموسيقية، منذ تولي الفنان مصطفى كامل، مقعد النقيب العام، في شهر أكتوبر 2022، وما يسعون له في الفترة المقبلة بعد إعلان ترشحهم لانتخابات مجلس الإدارة الجديد. 

وقال “عبد الباقي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن نقابة المهن الموسيقية، شهدت تطورات وإنجازات منذ تولي مصطفى كامل، رئاسة المجلس الحالي، معلقًا «هنرحب بكل صراحة بأي حد هيجي.. وهنشتغل معاه استكمالا للانجازات التي تحققت». 

وتابع «كل حد داخل النقابة هيمشي في السرب بما يرضي الله.. وهيبقى قاعد على كرسي عشان خدمة الناس وخدمة الجمعية العمومية.. وده الأصل في الموضوع كله هي النقابة انشئت لمساعدة اعضاء الجمعية العمومية». 

وأضاف حلمي عبد الباقي، قائلا: «أي حد نازل الانتخابات المفروض هدفه الوحيد هو خدمة الجمعية العمومية للنقابة.. انا داخل اعمل اللي يرضي ربنا.. وأحافظ على الناس وعلى معاشات الناس وعلى فلوس الناس وعلى حقوق الناس هو ده هو ده الموضوع كله وهو ده الخط المرسوم». 

 

حلمي عبد الباقي يترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية

أعلن الفنان حلمى عبد الباقى عن ترشيحه لانتخابات عضوية نقابة المهن الموسيقية والتى من المقرر أن تقام فى أغسطس المقبل. 

حلمى عبد الباقى

وقال حلمى عبد الباقى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "بكل الحب والأمل في تحقيق ما أحلم به من إنجازات لحبايبي وأخواتي أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، تقدمت لانتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية ودعواتي للجميع بالتوفيق، وربنا يولي من يصلح.

 

حلمى عبد الباقى

من ناحية أخرى، كشف المطرب حلمي عبد الباقي عن علاقته بالموسيقار حلمي بكر، مشيرا إلى أن الأخير أشاد بأدائه في الغناء خلال اختباره في إحدى المسابقات قديما.

وقال حلمي عبد الباقي، خلال حواره مع برنامج  “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم شيرين سليمان، إنه وطد علاقته بـ “بكر”، من خلال زيارته في منزله، مشيرا إلى أنه لم يحدث تعاون فني بينهما بسبب كثرة الأعمال لديهما.

تحدث المطرب الكبير حلمي عبدالباقي، عن ذكرياته مع الغناء، معقبا:" فيه مواقف بفتكرها بضحك".

وقال حلمي عبد الباقي، خلال حواره مع برنامج  “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم شيرين سليمان، أنه كان فى كورال الجامعة يغنى صولو ولم يكن يعرف الموال والمقام.

 

محمد العزبى

وتابع قائلا:" في حفلة تبع الجامعة وكنت بغني للأستاذ محمد العزبي وكنت مبسوط جدا وقتها ولما خلصت قلت للموسيقار ايه رأيك؟ فقالي إيه القرف ده عمال تدخل من مقام للتانى".

وأضاف: بعد هذا الموقف بدأت فى التعلم والتثقف  من الموسيقيين". 

حلمى عبد الباقى الفنان حلمى عبد الباقى نقابة المهن الموسيقية انتخابات نقابة المهن الموسيقية نقابة الموسيقيين انتخابات نقابة الموسيقيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استقبال خاص من محمد صلاح لـ محمود كهربا بعد انضمامه لمنتخب مصر

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على المشجع الزملكاوي القادم من ألمانيا

تعليق مثير من المدير الفني لنادي الوداد المغربي بعد الهزيمة أمام الأهلي

أول تعليق من لاعب الوداد على فيديو غضب فوزي لقجع.. شاهد

أغرب أسئلة اللغة العربية في الثانوية العامة إثارة للجدل

سر احتفال لاعبي الأهلى بالرقم 3 بعد الفوز على الوداد

قد تفقد حياتها.. ممثلة أمريكية شهيرة تواجه مصير الموت بسبب المخدرات

انقطاع الإنترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

موضوعات متعلقة

بعد ترشحه لانتخابات الموسيقيين.. حلمي عبد الباقي: هدفي الحفاظ على الحقوق

بعد طلبات المحامي.. جلسة ثانية للتحقيق مع منير الوسيمي

قبل يوم من غلق باب الترشيح .. مصطفى كامل يتقدم نقيبا للموسيقيين .. و23 على مجلس الإدارة

في ذكراها.. قصة وفاة جراسيا قاصين بأمراض الشيخوخة ودفنها بإسرائيل

أنا أضحك.. عبد المجيد عبدالله ينتظر طرح أحدث أغانيه قريبا

عبده سليم: راغب علامة راهن على نجاح أغنية يا حبايب قبل غنائها

في ذكراه.. شاهد نجاح الموجي يسخر من عمرو دياب ومحمد فؤاد

ظهور نادر.. شاهد ابنة عبلة كامل مع طفلتها من زوجها الانجليزي

ترشيحاتنا

صدمة لـ زيلينسكي.. أمريكا توجه ضربة قوية لأوكرانيا بشأن “حلم” الانضمام للناتو

أحمد موسى يقدم تغطية تاريخية لتدريب وحوش الصاعقة المصرية..ويصفق لهم على الهواء

مفاجأة سارة بشأن قناة السويس.. طفرة غير مسبوقة بلغت 15.7 مليار دولار

قائد قوات الصاعقة يوضح شروط الانضمام لقلعة الأبطال.. فيديو

خبير بالشئون الأمريكية: الولايات المتحدة منزعجة من التوسع الصيني في أفريقيا

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روشتة ذهبية.. كل ما تريد معرفته عن القولون العصبي وطرق علاجه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشطة؟

لوحتان عمرهما 350 عاما تتنبئان بـ iPhone وماركة أحذية شهيرة

لطلاب الثانوية العامة.. 10 أطعمة تساعد على التركيز قبل المذاكرة

فيديو

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

صرف 8500 جنيه لكل مواطن | إيه الحكاية؟

عائد ضخم .. تفاصيل طرح 4 شهادات استثمار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ