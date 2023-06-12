بعد انشغاله بنقابة الموسيقيين.. حلمي عبد الباقي يكشف تفاصيل عودته بأغنية جديدة

كشف الفنان حلمي عبد الباقي، تفاصيل أغنيته الجديدة التي يحضر لها خلال الفترة الحالية، وذلك بعد فترة من انشغاله في العمل كرئيس لجنة الخدمات في نقابة المهن الموسيقية.

وقال حلمي عبد الباقي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه يحضر إلى أغنية شعبي أصيل، مشيرا إلى أنه لم يستقر على موعد طرحها حتى الآن.

وتابع حلمي عبد الباقي، قائلا إن الأغنية من كلمات أحمد عبد العزيز وألحان أحمد أسامة، وتوزيع محمد حنفي، وسولو محمود شاهي.

حلمي عبد الباقي وانتخابات نقابة الموسيقيين

كشف الفنان حلمي عبد الباقي، عن تفاصيل التطورات داخل نقابة المهن الموسيقية، منذ تولي الفنان مصطفى كامل، مقعد النقيب العام، في شهر أكتوبر 2022، وما يسعون له في الفترة المقبلة بعد إعلان ترشحهم لانتخابات مجلس الإدارة الجديد.

وقال “عبد الباقي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن نقابة المهن الموسيقية، شهدت تطورات وإنجازات منذ تولي مصطفى كامل، رئاسة المجلس الحالي، معلقًا «هنرحب بكل صراحة بأي حد هيجي.. وهنشتغل معاه استكمالا للانجازات التي تحققت».

وتابع «كل حد داخل النقابة هيمشي في السرب بما يرضي الله.. وهيبقى قاعد على كرسي عشان خدمة الناس وخدمة الجمعية العمومية.. وده الأصل في الموضوع كله هي النقابة انشئت لمساعدة اعضاء الجمعية العمومية».

وأضاف حلمي عبد الباقي، قائلا: «أي حد نازل الانتخابات المفروض هدفه الوحيد هو خدمة الجمعية العمومية للنقابة.. انا داخل اعمل اللي يرضي ربنا.. وأحافظ على الناس وعلى معاشات الناس وعلى فلوس الناس وعلى حقوق الناس هو ده هو ده الموضوع كله وهو ده الخط المرسوم».

حلمي عبد الباقي يترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية

أعلن الفنان حلمى عبد الباقى عن ترشيحه لانتخابات عضوية نقابة المهن الموسيقية والتى من المقرر أن تقام فى أغسطس المقبل.

حلمى عبد الباقى

وقال حلمى عبد الباقى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "بكل الحب والأمل في تحقيق ما أحلم به من إنجازات لحبايبي وأخواتي أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، تقدمت لانتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية ودعواتي للجميع بالتوفيق، وربنا يولي من يصلح.

حلمى عبد الباقى

من ناحية أخرى، كشف المطرب حلمي عبد الباقي عن علاقته بالموسيقار حلمي بكر، مشيرا إلى أن الأخير أشاد بأدائه في الغناء خلال اختباره في إحدى المسابقات قديما.

وقال حلمي عبد الباقي، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم شيرين سليمان، إنه وطد علاقته بـ “بكر”، من خلال زيارته في منزله، مشيرا إلى أنه لم يحدث تعاون فني بينهما بسبب كثرة الأعمال لديهما.

تحدث المطرب الكبير حلمي عبدالباقي، عن ذكرياته مع الغناء، معقبا:" فيه مواقف بفتكرها بضحك".

وقال حلمي عبد الباقي، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم شيرين سليمان، أنه كان فى كورال الجامعة يغنى صولو ولم يكن يعرف الموال والمقام.

محمد العزبى

وتابع قائلا:" في حفلة تبع الجامعة وكنت بغني للأستاذ محمد العزبي وكنت مبسوط جدا وقتها ولما خلصت قلت للموسيقار ايه رأيك؟ فقالي إيه القرف ده عمال تدخل من مقام للتانى".

وأضاف: بعد هذا الموقف بدأت فى التعلم والتثقف من الموسيقيين".