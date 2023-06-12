وش السعد.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب بعد التتويج بالبطولة الإفريقية

وجه محمود كهربا لاعب الأهلي رسالة إلى كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا .

وكتب كهربا من خلال حسابه الشخصي انستجرام : وش السعد ".

و‏توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام نظيره الوداد المغربي بهدف لكل منهما فى مباراة الإياب التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب مركب محمد الخامس.

تقدم يحيى عطية الله نجم الوداد بالهدف الأول فيما أدرك هدف التعادل محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي.

و‏من المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023؛ باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري المتوج بلقب كأس الكونفدرالية خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس 2023.