بعد طرحها في السعودية.. سعر ومواصفات تويوتا كراون 2023 | صور

تواصل شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، من تعزيز تواجدها بالسوق السعودي، وذلك بعد وصول النسخة كراون موديل 2023 الجديدة، والتي تنتمي إلى طرازات السيدان، حيث تتمتع هذه النسخة باطلالة خارجية انيقة، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة تويوتا كراون موديل 2023 بعد وصولها للسوق السعودي

تويوتا كراون موديل 2023

تحتوي السيارة تويوتا كراون موديل 2023 على باقة من تجهيزات الحماية منها، نظام متابعة النقطة العمياء، بالاضافة إلى نظام تحديد المسارات والحارة المرورية، ومثبت سرعة، ووسائد هوائية للحماية تتضمن السائق الامامي والستائر الجانبية، مع مكابح مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني والثبات.

تويوتا كراون موديل 2023

تتوافر الفئة الأولى من السيارة تويوتا كراون موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات "هايبرد"، سعة 2500 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 218 حصانا، و 221 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT.

تويوتا كراون موديل 2023

بينما تأتي الفئة الثانية بمحرك 2400 سي سي، مكون من 4 اسطوانات "تيربو"، يتمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 344 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 550 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

تويوتا كراون موديل 2023

وتضم السيارة تويوتا كراون موديل 2023 شاشة ملونة تعمل باللمس يصل قياسها إلى 12.3 بوصة، وشاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 11 مكبر، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ونظام التشغيل بدون مفتاح، ومقاعد من الجلد الفاخر، مع امكانية التحكم الكهربائي بوضعيات الجلوس.

تويوتا كراون موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا كراون موديل 2023 في السوق السعودي

تقدم الفئة الأولى بريميوم من السيارة تويوتا كراون موديل 2023 بقيمة قدرها 178.480 ريال، بينما وصل سعر الفئة الثانية ماجيستا إلى قيمة إجمالية بلغت 229.195 ريال.