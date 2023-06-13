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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: رجل البطولة بالنسبة للأهلي هو محمد عبد المنعم

صدى البلد

 


أكد أحمد حسام ميدو أن سفين فاندنبروك مدرب الوداد ساهم بشكل كبير في خسارة فريقه للقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فاندنبروك مدرب الوداد تعامل مع إياب النهائي ضد الأهلي بسذاجة كبيرة، ووضع خطة بتسجيل هدف مبكر، من خلال استغلال الجهة اليُمنى بين أيوب العملود ومحمد أوناجم، وحصلوا على أخطاء وبالفعل سجلوا، لكن هل المدير الفني لنادي الوداد كان لديه سيناريوهات أخرى؟ أو حفظ لاعبيه سيناريوهات أخرى، ماذا لو تعادل الأهلي؟ لا".


وأضاف: "هناك أسلوب معين للكرات الطولية ولكن هذا لم يتم من جانب لاعبي الوداد" 
 

واختتم: "الأهلي لم ينهار بعدما سجل الوداد هدفا، ولكل بطولة رجل، أو رجال، ولكن رجل هذه البطولة بالنسبة للأهلي هو محمد عبد المنعم، ليس لكونه سجل هدفا، ولكنه دفاعيا كان يؤدي دوره بشكل مثالي، عبد المنعم في  آخر شهر ونصف شهرين، مستوى مختلف وتركيزه كبير، ويتعامل بشكل مميز في الكرات العرضية، ويبدأ الهجمة بشكل صحيح".
 

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