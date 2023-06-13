جريدة الشروق: الإدارة الجيدة هي صاحبة الفضل الأولى في نجاح الأهلي

وجه الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، مباركات عديدة على صفحته بالفيس بوك لفوز فريق الأهلي، مضيفا أن الأهلي هو بطل دوري أبطال أفريقيا للمرة ال ١١ من تاريخه وذلك بعد تفوقه على الوداد المغربي.



وأكد حسين خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي “تامر أمين” ببرنامج" أخر النهار" المذاع على فضائية “النهار”، أنه أستطرد في كتابته بعد فوز فريق الأهلي أمس على الوداد المغربي إنه لا يوجد فارق بين إدارة نادي بطريقة صحيحة أو مؤسسة أو شركة، مضيفا أن فريق الاهلي لديه الحد الأدنى من مقوامات النجاح القائم على القواعد العانة و ليس الأشخاص.

وأكد، رئيس تحرير جريدة الشروق، أن الإدارة الجيدة هي صاحبة الفضل الأولى في نجاح الأهلي لتحقيق الالقاب والبطولات.