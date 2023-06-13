مش كل أيامنا عسل.. بسمة وهبة تنشر فيديو من رحلاتها العلاجية| شاهد

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو من رحلاتها العلاجية، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت بسمة وهبة: “الحمد لله على كل حاجة، مش كل أيامنا عسل، بس كلمة (الحمد لله) هي اللي بتسهل علينا أيام البصل، الحمد لله دايما وأبدا”.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، قد أعلنت، عبر إنستجرام، سفرها إلى لندن في رحلة علاجية.

وكتبت بسمة وهبة: “أنا فى لندن للعلاج، أتمنى من الجميع أن يدعو لي أن يشفيني الله، ووجودي في لندن ليس للراحلة أو الاستمتاع”.

وأضافت بسمة وهبة: “بلاش تنبروا عليا، أن مش بتفسح، أنا في لندن للعلاج، وسأثبت كلامي بكره بجولة مع الطبيب المعالج”.

بسمة وهبة وحسن شاكوش

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن بعض التفاصيل فى أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق والتى أخذت منحنى مختلفا بعد ظهورهما سويا فى برنامجها العرافة.

وقالت بسمة وهبة فى برنامج et بالعربي: "في كلام بيدين ريم، وأنا هبرأها منه، بيتقال إنها كذبت في إنها كانت متزوجة قبل حسن، لأ، ريم مكذبتش، وهي قاعدة معايا في برنامج العرافة، لما هاجمتها وقولتلها إنتي ليه سجدتي شكر لله في الفرح وده كده شو، قالتلي لأ مش شو أنا كنت سعيدة.

وتقدم فهد مرزوق، دفاع زوجة حسن شاكوش، أمس الاثنين، لجهات التحقيق بـ"فلاشة" تتضمن تسجيلات صوتية لحسن شاكوش يتحدث فيها إلى زوجته يؤكد مضمونها علمه بأنها مطلقة وتزوجت قبله بخلاف ما يدعي أنه كان لا يعلم بزواجها من رجل قبله.

وفرغت النيابة الفلاشة التي تضمنت محادثة صوتية لـ"شاكوش" يقول فيها لـ"ريم": "أنا اخترتك من بين أخواتك، رغم إنك مش بنت بنوت، وعملتلك فرح ما تحلميش بيه".