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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احتفلوا أنتم أبطال أفريقيا.. رسالة مثيرة من هاني حتحوت لمشجعي الأهلي.. فيديو

صدى البلد

علق الإعلامي هاني حتحوت على تتويج النادي الأهلي الأسطوري بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، مؤكدًا أن جماهير المارد الأحمر من حقها الاحتفال بموسم أسطوري لناديها في كل الألعاب.
 

قال الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" ما أجمل الفرحة، ما أجمل الانتصارات وردود الفعل بعد الانتصارات، وأن تسير في الشارع وتشعر أن الجميع سعداء، وكل فرد يشعر أن انتصار الأهلي هو انتصار شخصي، وليس مجرد انتصار لفريق أشجعه".
 

أضاف:" كل واحد ماشي في الشارع وينظر للأخرين ولسان حاله.. أنا بطل أفريقيا، مش انت كمان بطل أفريقيا؟ الناس ماشية فرحانة ومبتسمة وتشعر أن البلد فيها حالة سعادة كبيرة جدًا بتتويج ما أجمله".

تابع هاني حتحوت:" ستفاجئ عندما تجلس وتقارن أي بطولة أفريقية لـ الأهلي هى الأغلى؟ العنوان الأبرز أنك بطل أفريقيا، وهذا غال جدًا والأهلي اعتاد أن يحصد هذا الغالي، توج بالأمس بلقب غالي جدًا، قبل غياب لنسخة واحدة".

أشار هاني حتحوت:" نتمنى أن حاجات زي دي تعرف المسئولين عن الكرة في بلدنا العظيمة مصر قد ايه كرة القدم مبهجة وتسبب فرحة وسعادة للشعب بأكمله، فريق بطل فرح جمهوره الكبير".  

أكد:" أتوقع أن تستمر احتفالات الأهلي بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا إلى مباراة حرس الحدود المؤجلة، الأهلي بأكمله ليس فقط على مستوى فريق الكرة، يستحق أن يحتفل وأن تمتد احتفالاته المرحلة المقبلة لأنه موسم بكل المقاييس أسطوري".

أتم هاني حتحوت:" يكفي أن الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية على مستوى فريق كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، لأنه بطل أفريقيا في هذه وهذه وتلك، عزيزي الأهلاوي احتفل لأنك بكل تأكيد بطل أفريقيا في أغلب الألعاب".
 

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