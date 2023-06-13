نشرة المرأة| اليوم العالمي للمهق.. أهميته.. وكيف يؤثر على الصحة.. وأعراض التهاب الكبد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أعراض إذا ظهرت عليك فأنت مصاب بالتهاب الكبد

يصاب الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم بالتهاب الكبد كل عام، والتهاب الكبد هو التهاب في الكبد ينجم عن عدوى فيروسية، أو جراثيم، أو مواد سامة، أو نتيجة لاضطرابات المناعة.

هل يمكن للبهاق أن يؤثر على الصحة العامة؟

قال الدكتور عماد زهران استشاري الجلدية، أن البهاق هو حالة جلدية مزمنة ولا يعتبر مرضًا معدًّا، ولا يؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة. ومع ذلك، يمكن للبهاق أن يؤثر على الجوانب النفسية للمريض، مما يمكن أن يؤثر على جودة الحياة والصحة النفسية.



في اليوم العالمي للتوعية بالمهق.. الموضوع والأهمية والتاريخ

يحتفل العالم باليوم العالمي للتوعية بالمهق في 13 يونيو (الثلاثاء) في محاولة من الأمم المتحدة لوقف الأعمال الوحشية ضد الأشخاص المصابين بالمهق