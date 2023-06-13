نقلة نوعية لـ قناة السويس.. خدمة جديدة تحول مصر لمركز إقليمي للخدمات البحرية

شهد ميناء شرق بورسعيد نجاح أول عملية تموين سفينة بضائع وبذلك تدخل خدمة تموين السفن العابرة بـ قناة السويس حيز التنفيذ لأول مرة بموانئ المنطقة الاقتصادية، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية ووضع مصر على خارطة تموين السفن العالمية.

وفي هذا الصدد، قال جمال الدين إلى أن عملية تموين السفينة تمت وفق المعايير الفنية والقانونية المتفق عليها حيث تم اتباع كافة إجراءات السلامة والاشتراطات البيئية طبقا للأكواد العالمية والمصرية الرسمية لتموين السفن .

جذب الاستثمارات الأجنبية

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن تقديم خدمة تموين السفن بموانئ المنطقة يجعل مصر رائدة في مجال الطاقة ويجذب الكثير من الخطوط الملاحية، ما يعد انعكاساً للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن .

وفي إطار تطوير ميناء شرق بورسعيد، تعمل الهيئة الاقتصادية على جذب العديد من الاستثمارات لتوطين الصناعات المستهدفة في منطقة شرق بورسعيد المتكاملة بعد التعاقد على مشروعات تشغيل الأرصفة الجديدة بالكامل فضلاً عن إطلاق استراتيجية تصنيع السيارات من شرق بورسعيد لتتحول هذه المنطقة لأحد أهم مراكز التصنيع التي تساهم في سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية من هذه الصناعة، بجانب ربط هذه المنطقة بأنفاق جنوب بورسعيد ( ٣ يوليو) ، والتي سمحت بسهولة انتقال حركة الأفراد والبضائع من شرق لغرب القناة والعكس.

وتعمل الهيئة الاقتصادية على تطوير ميناء الطور التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، حيث قامت باستغلاله لاستقبال حفارات البترول العاملة في حقول خليج السويس، لأعمال صيانة دورية في الميناء وتشغيل الميناء والاستفادة من موقعه الجغرافي، بجانب استقباله لسفن المواشي الحية، حيث وضعت الهيئة رؤية خاصة لإعادة تشغيل ميناء الطور والاستفادة من موقعه من خلال الاتفاق مع إحدى الشركات العاملة في مجال استكشاف المواد البترولية في خليج السويس، لاستقطاب الحفارات المستخدمة وإجراء الصيانات الدورية لها من خلال تواجدها بميناء الطور بدلاً من إجراء أعمال الصيانة خارج مصر ،مما يوفر الوقت والمسافة للشركات العاملة.

ومن جانبه، قال اللواء حسين جميل الهرميل، رئيس شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري السابق: "لا بد أن تكون الموانئ المصرية جاذبة لجميع الخطوط البحرية العالمية، موضحا أن "التطوير يتم طبقا لاحتياجات صادرات وواردات جمهورية مصر العربية".

وأضاف الهرميل- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الـ١٠ لمؤشر أداء الموانئ في مجال الحاويات في العالم يعتبر حدثا في غاية الأهمية، لأنه يساعد على أن مصر تحتل مراكز متقدمة عاما بعد عام فى هذا المجال، فكانت الميناء تحتل رقم ١٥ عام ٢٠٢١، وهذا يدل على التقدم الملحوظ فى قطاع النقل البحري والموانئ.

وأشار الهرميل، إلى أن هذا التقدم يؤثر على حجم التداول، و شهدت السنة الماضية تداول كبير بين ميناء بورسعيد والولايات المتحدة الأمريكية والكاميرون ومختلف الدول الافريقية، مما يساهم فى زيادة الطلب على الميناء وزيادة نقل الحاويات داخل ميناء بورسعيد.

ثقل الاقتصاد المصري

ومن جانبه قال أحد خبراء التنمية المحلية أن رسوم مرور السفن في قناة السويس تعتبر مصدرا للدخل القومي وتوفير العملة الصعبة، وتعتبر قناة السويس أهم ممر بحري على مستوى العالم يشهد تطورا كبير من خلال الحقبة الشديدة وأهميتها الاستراتيجية، ويعد فرض تلك الرسوم إجراء طبيعي.

وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن خلال الفترة الماضية ظهر بشكل ملحوظ تطور قناة السويس على مستوى العالم كأفضل ممر مائي، يزيد من أهمية وثقل الاقتصاد المصري عالمياً، وتجاوز الدخل الدولاري لقناة السويس 15.7 مليار دولار في 3 سنوات بما يعد عائدا متميز ناتج عن جهود الأيادي المصري التي عملت في قناة السويس خلال المشروعات التي تمت فيها خلا الفترة الماضية من مناطق لوجيستيا و مناطق خدمية وكذلك الإستثمارات في قناة السويس بما يعد حصاد لتلك المشروعات.

وسبق، وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاح المناورة الافتراضية لعملية مكافحة تلوث وانسكاب بترولي بميناء غرب بورسعيد "مصر المحروسة 19" بالتعاون بين اللجنة المركزية لمكافحة التلوث البترولي والمواد الخطرة المنقولة بحرًا التابعة لهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة بتروسيف التابعة لقطاع البترول، وذلك للتدريب على مكافحة ومحاصرة البقع الزيتية المحتملة أو الانسكاب البترولي الذي قد ينجم عن عبور السفن العملاقة في المجرى الملاحي للقناة، وذلك في إطار الاهتمام المتزايد بالتنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية.

ومن ناحية أخرى، كشف الكتاب الإحصائي السنوي، عن ارتفاع إجمالي قيمة رسوم المرور بقناة السويس، خلال 3 سنوات، ليصل إلى 15.7 مليار دولار.

ارتفاع رسوم القناة

وكانت رسوم المرور في قناة السويس خلال 2015-2016، بلغت نحو 5.1 مليار دولار، كما بلغت رسوم المرور في 2016-2017 نحو 4.9 مليار دولار، بينما بلغت رسوم المرور في القناة خلال سنة 2017-2018 وصل إلى مستوى 5.7 مليار دولار، مقارنة بـ 4.9 مليار خلال 2016-2017.

والجدير بالذكر، أن شهد حجم البضائع المتداولة بميناء شرق بورسعيد زيادة خلال مايو الماضي قد بلغت 859180 ألف طن من الكلينكر والملح والجبس والأسمنت المعبأ والحديد بزيادة قدرها 209.8% مقارنة بذات الفترة خلال مايو 2022 والتي بلغ حجم التداول بها إلى 277294 ألف طن لذات البضائع.

ويعد ميناء شرق بورسعيد أحد أهم الموانئ التابعة المطلة على البحر المتوسط، والذي يساهم بدور كبير في تعزيز وزيادة حركة الصادرات المصرية من مواد البناء كالأسمنت بنوعيه والحديد والكلينكر للأسواق الخارجية، خاصة الدول التي يعاد الإعمار والتنمية بها، مشيراً إلى استقبال الرصيف الغربي السفينة ETERNITY SW القادمة من تركيا، لشحن 50 ألف طن من خام الكلينكر وتصديره إلى كوت ديفوار، حيث تعتبر الدول الأفريقية المستورد الأول لخام الكلينكر والأسمنت الأبيض والحديد عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد مما يعد انعكاساً للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع.

وسوف نرصد لكم هم 10 معلومات عن ميناء شرق بورسعيد الجديدة التي جاءت كالتالي:

- إجمالي المساحة الأرضية لميناء شرق بورسعيد 14 كم مربع.

- تنقسم تلك المساحة فى مخطط تطوير الميناء إلى 9.2 كم مربع تشمل مساحة محطة الحاويات الحالية البالغة 1.2، و 4.8 كم مربع مساحة المنطقة اللوجيستية المقرر تنفيذها داخل الميناء.

- مساحة الـ 9.2 كم مربع من إجمالي المساحات الأرضية للميناء تشمل 1.2 كم مربع محطة الحاويات و 8 كم مربع تشكل المساحات الخلفية للأرصفة الجديدة بالميناء بطول 5 كم.

- مستهدف الوصول بأطوال أرصفة الميناء إلى 12.4 كم، منها 5 كم أرصفة جديدة تم الانتهاء منها حالياً كمرحلة أولى، و 5 كم أخرى سيتم تنفيذها ضمن مرحلة ثانية، بجانب الرصيف الموجود حالياً بالميناء بطول 2.4 كم.

- العمق الحالي للميناء 18.5 متر وهو أكبر عمق على مستوى الموانئ المصرية.

- تستهدف الهيئة الوصول بعمق الميناء إلى 22 متراً.

- يقع ميناء شرق بورسعيد ضمن المساحة الإجمالية لمنطقة شرق بورسعيد البالغة حوالي أكثر من مئة كم مربع.

- يشمل مخطط تنمية شرق بورسعيد، مخطط تطوير الميناء، تنفيذ منطقة صناعية على مساحة 59.5 كم مربع، تنفيذ 3 مناطق لوجيستية بمساحات إجمالية تصل إلى 24 كم مربع تقريبا.

- تتوزع المناطق اللوجيستية بمنطقة شرق بورسعيد، كالتالي: "منطقة لوجيستية داخل الميناء على مساحة 4.8 كيلومتر مربع، ومنطقتين خارج الميناء.

- تضم أحد المناطق اللوجيستية التي سيتم تنفيذها خارج الميناء بمنطقة شرق بورسعيد وهى المنطقة الصناعية الروسية بمساحة 5.2 كيلومتر مربع.