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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي سيعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن إدارة النادي الأهلي ستعلن عن مفاجأة من العيار الثقيل، خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" إدارة النادي الأهلي تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية تنتظرها جماهير النادي منذ سنوات طويلة".

وأضاف:" ستكون مفاجأة من العيار الثقيل وهي أحد أحلام النادي الأهلي، وتم الانتهاء من دراسة كل شيء، والإعلان تم تأجيله لحين الانتهاء من مسابقة دوري أبطال إفريقيا".

وتابع:" أعتقد خلال شهر سيتم الإعلان عن الخبر الذي تنتظره جماهير الأهلي منذ سنوات طويلة، خلال مؤتمر صحفي وستبدأ الأمور التنفيذية والتشييدية عقب المؤتمر.

ويعد تشييد استاد خاص بالنادي الأهلي وهو أحد أحلام جماهير القلعة الحمراء منذ فترة طويلة.

 

الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا:


يذكر أن الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا، أمس الأول الأحد، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1-1، مستفيدا من تفوقه في لقاء الذهاب في القاهرة 2-1.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا.

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