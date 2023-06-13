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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

مايا مرسي تشارك في لقاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر للمساواة بين الجنسين

صدى البلد

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر أمس، حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأجندة المناخ.

حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي علي وجود سياسات وأطر دولية ووطنية تحكم قضية سد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بملف تغير  المناخ ، موضحة أنه على الصعيد العالمي هناك" اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " والتي ضمنت فيها  الأمم المتحدة  أجندة تتناول القضايا المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين فى ملف تغير المناخ ، مشددة على أن قضية تحقيق المساواة بين الجنسين فى ملف تغير المناخ  كانت ركيزة أساسية قوية خلال قمة المناخ COP 27 ، التى استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضى ، حيث تم تخصيص يوم رئاسة للمرأة ضمن القمة .

 

وأشارت رئيسة المجلس الى  "طرح جمهورية مصر العربية الدولي حول المرأة، البيئة، وتغير المناخ" الذى قدمته مصر في مارس 2022 أمام لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.. وهي الرؤية التي ترتكز على ٧ ركائز أساسية هى( العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكيف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية.، الاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، تعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، تطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي).                       

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى المبادرة الرئاسية "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ"AWCAP، والتى تنفذ بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN-Women كشريك عالمي ال جانب منظومة الامم المتحدة ككل، و الهدف منها هو إقامة رابطة تضم رؤساء الأجهزة المعنية بشؤون المرأة/ الوزيرات ووزراء البيئة المعنيين،و تعزيز إنتاج المعرفة، وتعزيز توفير تكنولوجيات المعلومات في مجال المناخ، وجمع البيانات، والبحث، وتبادل الخبرات،و تعزيز الالتزامات بالاستثمار في المرأة: من خلال دعم المرأة في مختلف المستويات؛ بدءًا من التعليم (على سبيل المثال، العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات (STEM)) إلى سوق العمل، بالإضافة الى الاستفادة من الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص، كذلك تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية المراعية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتدابيرها لمواكبة مسارات الانتقال العادل.

وتطرقت رئيسة المجلس إلي الحديث عن جهود مصر في دمج المرأة في الشمول المالي من خلال برنامج "تحويشة" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي، ويستهدف الوصول الى السيدات  في المناطق الزراعية والريفية لتدريبهن علي كيفية الحفاظ علي مدخراتهن .

كما أضافت الدكتورة مايا مرسى أن مصر أطلقت "المبادرة الوطنية لمشروعات خضراء ذكية" في جميع المحافظات  ، تتضمن محور مخصص للمرأة، حيث يعد حافزا لجميع المشروعات التي تقدم حلولاً محلية مبتكرة لتغير المناخ ، مؤكدة أن إعادة التدوير ليس مصطلحًا جديدًا علي المرأة المصرية .

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