منير فخري: تخارج الدولة من بعض قطاعات الاقتصاد نال تأييدا عاما

قال الدكتور منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق ؛ إن تخارج الدولة من بعض قطاعات الإقتصاد وبيع الأصول العامة جزء من السياسة للحكومة المصرية ، كما جاء في وثيقة الملكية العامة للدولة وعرضت على المؤتمر الاقتصادي ونالت تأييدا عاما.

وأضاف عبد النور، خلال جلسة الحوار الحوار الوطني ؛ أن الحكومة المصرية إلتزمت أمام صندوق النقد الدولي أن تبيع أصول قيمتها 2 مليار دولار قبل 30 يونيو 2023 وأن تبيع أصول قدرها 4.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2023 _ 2024 .

وتابع أن هناك تساؤلات بإمكانية تأجيل البيع أملا في تحسن سعر صرف الجنيه المصري ؛ مشيرا أننا عند الوفاء بالألتزامات أمام صندوق النقد يمكن مراجعة الوضع للإقتراض المصري .