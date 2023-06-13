ملفوفة بشال أبيض.. العثور على رضيعة أمام دار أيتام بقليوب

شهدت دار عمر بن الخطاب للأيتام في مركز قليوب بالقليوبية واقعة العثور على طفلة رضيعة ملقاة أمام باب الدار، تركها رجل وسيدة أمام الدار وفرا هاربين بعد ذلك.



وقالت مديرة دار عمر بن الخطاب للأيتام إن تفاصيل الواقعة تعود عندما قرع جرس باب الدار وعلى الفور توجهت مشرفة الدار لفتح الباب لكنها لم تجد أي شخص، وفوجئت بأن هناك طفلة رضيعة ملقاة أمام الباب على الأرض.

وأضافت أنهم فرغوا كاميرات المراقبة وتبين من خلالها ظهور رجل وسيدة يخفيان ملامحهما ويسيران بريبة ويتلفتان يمينًا ويسارًا، قاما بوضع الطفلة الرضيعة أمام باب الدار على الأرض ثم فرا هاربين.

وأكدت أن الرضيعة كانت ملفوفة بشال أبيض وعمرها ساعات يعني كانت لسه مولودة.

وتابعت مديرة دار الأيتام أنهم أبلغوا الأجهزة الأمنية بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل الأوراق الثبوتية للطفلة الرضيعة وإطلاق عليها اسم كارما ومن المقرر أن يتم نقلها إلى دار رعاية أخرى متخصصة في الأطفال الرُضع.