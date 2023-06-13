غداً.. قطع المياه عن قرى البلينا بسوهاج 9 ساعات..اعرف السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى سوهاج عن قطع المياه عن قرى بنى منصور وعرابة ابيدوس والحرجة قبلى والحرجة بحرى والغابات والسلمانى والشيخ بركة والحبيل والشلولية والعوكلية والغنيمية والبورة غداً الاربعاء الموافق 14 يونيه 2023.

وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثامنة مساءً من نفس اليوم ولمدة 8 ساعات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه يتم خلال تلك الفترة القيام باعمال الاحلال والتجديد بمحطة مياه البلينا السطحية.

محافظة سوهاج

واوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg.

وانه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.