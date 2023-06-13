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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من ليلى طاهر بعد شائعة وفاتها

ليلى طاهر
ليلى طاهر

علقت الفنانة ليلى طاهر  على الاخبار التى انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية حول وفاتها وهو الأمر الذى تسبب فى ازعاج محبيها.

وقالت ليلى طاهر  فى تصريح خاص لصدى البلد : الشائعة التى انتشرت أمر ازعج جمهورى وازعجنى شخصيا لان هناك ناس تحاول مرارا وتكرارا أن تنشر مثل هذه الشائعات المضللة.

وأضافت ليلى طاهر : أنا بصحة جيدة ولا اعانى من شئ وكل ما تردد عارا تماما من الصحة وأشعر بالامتنان والحب الذى ظهر فى قلوب كل من تواصل معى وانا ابدلهم نفس الشعور والحب. 

أشرف زكى وليلى طاهر

وقد نفي نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي الشائعة التى انتشرت خلال الساعات الماضية عن  وفاة الفنانة القديرة ليلي طاهر.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ان الفنانة ليلي طاهر بصحة جديدة ، ولا حقيقة للشائعات التى يتم تدوالها عبر بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي عن وفاتها ، راجياً تجري الدقة فى مثل تلك الاخبار وقد  المساهمة فى نشر تلك الشائعات .

ليلى طاهر 

ولدت الفنانة ليلى طاهر في 13 مارس عام 1942م، واسمها الحقيقي شيرويت مصطفى إبراهيم فهمي، وهي من أصول تركية، وحصلت ليلى على بكالوريوس خدمة اجتماعية، لكنها كانت تحب الفن، الذي طغى على مهنتها.

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تزوجت الفنانة ليلى طاهر 6 مرات، كانت أولها وهي في سن الـ 18 من رجل الأعمال محمد الشربيني، وأنجبت منه ابنها الوحيد أحمد، ثم انفصلت عنه لتتزوج بعده المخرج حسين فوزي، ثم الصحفي نبيل عصمت.

كما تزوجت الفنانة ليلى طاهر للمرة الرابعة من الفنان يوسف شعبان، وهو الزواج الذي استمر 4 سنوات، ليكون الزوج الخامس هو الموسيقار خالد الأمير، وانفصلت عنه بعد 10 سنوات، لتتزوج من خارج الوسط الفني.

ليلى طاهر وبداياتها الفنية
دخلت الفنانة ليلى طاهر، مجال الفن من خلال فيلم  «أبو حديد» مع الفنان الراحل فريد شوقي عام 1958م، ليصبح أول أعمالها الفنية، ثم اتجهت إلى التليفزيون، وعملت كمذيعة، مع بداية إرسال التليفزيون المصري عام 1960م، وجمعتها لقاءات كثيرة بالمخرج التليفزيوني روبير صايغ، الذي ساعدها وشجعها حتى أصبحت مذيعة ناجحة لتقدم العديد من البرامج الهامة أبرزها برنامج « مجلة التليفزيون»، الذي استمر  فترة طويلة.

اكتشفها رمسيس نجيب وأختار لها اسم بطلة من بطلات روايات احسان عبد القدوس، وسمت نفسها ليلى لحبها وعشقها الشديد للمطربة ليلى مراد.

شاركت ليلى طاهر في العديد من الأفلام منها: « الناصر صلاح الدين، لا تدمرني معك، عفوًا أيها القانون، الاحتياط واجب، المدمن، حكمت المحكمة، عاصفة من الدموع، ليالي ياسمين، تضحك الأقدار، الطاووس، قطة على نار، وزمان ياحب».

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