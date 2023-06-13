عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 4 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، اليوم الثلاثاء، بإصابة 4 إسرائيليين على الأقل في عملية إطلاق نار قرب حاجز برطعة في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إصابة مستوطنا إسرائيليا يبلغ من العمر 30 عاما في إطلاق نار من سيارة عابرة قرب جنين شمالي الضفة الغربية، وحالته مستقرة، ويخضع حاليا للعلاج.

وبحسب طواقم الإسعاف فقد تبين إصابة 3 إسرائيليين آخرين بجروح متفاوتة في الحادث.

وذكرت القناة الإسرائيلية 14، أن الجيش الإسرائيلي أغلق بلدة يعبد، ونصب حواجز عسكرية على الطرق المؤدية للمنطقة، في أعقاب عملية إطلاق النار.


وعلى الصعيد الأخر، أصيب 4 فلسطينين بينهم طفل برصاص الأحتلال الحي خلال إقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرق نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل لوكالة أنباء فلسطين "وفا "، إن 4 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي بينهم طفل، فيما منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إليه، والتنسيق جارٍ مع الصليب الأحمر لمحاولة تقديم العلاج له، وجرى التواصل مع عائلته التي وصفت بأن وضع الطفل مستقر.

وأضاف جبريل، أن أحد المواطنين أصيب في الأطراف، وآخر بالصدر، وثالث بالفخذ ووصفت حالته بالخطيرة، مؤكدا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب سيارة إسعاف؛ لمنعها من الوصول للمصابين.

كما حاصرت قوات الاحتلال  أحد المنازل يعود لعائلة الصلاج وهددت بتفجيره، إضافة الى مداهمة عدد من المنازل واحتجاز قاطنيها.

إذاعة الجيش الاسرائيلي إسرائيليين اسرائيلين إطلاق النار الجيش الإسرائيلي الإسعاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية الأهلي.. أزمة تضرب الوداد بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي يعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

حكم غريب.. قبرص تقضي بحبس مواطن قتل 4 مصريين عمدا في حريق مروع

نال جزاء جريمته.. فلاح ينهي حياة زوجة جاره ونجلها والسبب صادم|تفاصيل مؤلمة

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

مفاجأة.. شوبير: الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق بعد موافقة كولر

الجو هيقلب 360 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق

بسبب ضربة شمس.. إعدام 4مصريين شنقا ومعاقبة 12 بالأشغال الشاقة في حادثة دنشواي

مدبولي: توافق مصري عراقي على تسهيل عمل القطاع الخاص ومضاعفة حجم التجارة

إصابة 4 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية

مدبولي لنظيره العراقي: مصر لديها خبرة كبيرة في الإعمار والمشروعات القومية الكبرى

أول تعليق من ليلى طاهر بعد شائعة وفاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رياض يكشف تفاصيل حياته الشخصية والمهنية فى ضيافة صدى البلد

جاي مصر.. نجم عالمي يثير الجدل بصورته أمام تمثال أبو الهول

بريطانيا.. امرأة تنهي حياة أولادها وتصيب زوجها بدم بارد في مكان عمله

شاهد.. صدمة أم رأت طفلتها تحمل فأرا بأسلوب مروع

فيديو

مفيش تعويم .. مفاجأة في سعر الدولار وتفاصيل جديدة عن الذهب

محدش يخرج من بيته.. عاصفة ترابية تضرب عدة محافظات وتحذير لسكان القاهرة

قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر .. واستقبالهم 24 يونيو

نقاش حاد وإخراج سيئ.. أبرز مشاهد نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ