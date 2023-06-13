إصابة 4 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، اليوم الثلاثاء، بإصابة 4 إسرائيليين على الأقل في عملية إطلاق نار قرب حاجز برطعة في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إصابة مستوطنا إسرائيليا يبلغ من العمر 30 عاما في إطلاق نار من سيارة عابرة قرب جنين شمالي الضفة الغربية، وحالته مستقرة، ويخضع حاليا للعلاج.

وبحسب طواقم الإسعاف فقد تبين إصابة 3 إسرائيليين آخرين بجروح متفاوتة في الحادث.

وذكرت القناة الإسرائيلية 14، أن الجيش الإسرائيلي أغلق بلدة يعبد، ونصب حواجز عسكرية على الطرق المؤدية للمنطقة، في أعقاب عملية إطلاق النار.



وعلى الصعيد الأخر، أصيب 4 فلسطينين بينهم طفل برصاص الأحتلال الحي خلال إقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرق نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل لوكالة أنباء فلسطين "وفا "، إن 4 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي بينهم طفل، فيما منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إليه، والتنسيق جارٍ مع الصليب الأحمر لمحاولة تقديم العلاج له، وجرى التواصل مع عائلته التي وصفت بأن وضع الطفل مستقر.

وأضاف جبريل، أن أحد المواطنين أصيب في الأطراف، وآخر بالصدر، وثالث بالفخذ ووصفت حالته بالخطيرة، مؤكدا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب سيارة إسعاف؛ لمنعها من الوصول للمصابين.

كما حاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل يعود لعائلة الصلاج وهددت بتفجيره، إضافة الى مداهمة عدد من المنازل واحتجاز قاطنيها.