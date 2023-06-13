أبرزها صن داونز وبيراميدز| أندية لا تتوقعها هنأت الأهلي بدوري الأبطال.. وهذا موقف الزمالك

هنأت عدد من الأندية الأوروبية والعربية، النادي الأهلي بعد تتويجه بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي حققها على حساب الوداد المغربي.

وتُوج الأهلي بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، وذلك بتعادله مع الوداد بهدف لمثله، في إياب النهائي.

الأندية الأوروبية تهنئ النادي الأهلي

مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، بادر بتهنئة الأهلي، من خلال حسابه العربي على موقع “تويتر”، بتغريدة كتب فيها: ”تهانينا للنادي الأهلي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال أفريقيا”.

وأضاف:”نراكم في المملكة العربية السعودية”.

أما حساب بايرن ميونخ الألماني الناطق بالعربية، نشر صورة تجمع بين حارسي الفريقين محمد الشناوي ومانويل نوير من المباراة التي جمعتهما في كأس العالم للأندية بقطر، معلقين: ”تهانينا للنادي الأهلي المصري على الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه!”.

حساب يوفنتوس الإيطالي بالعربية، قام بتهنئة الأهلي أيضًا، بتغريدة، جاء فيها: ”تهانينا للنادي الأهلي المصري على تتويجه ببطولة افريقيا للمرة الحادية عشر”.

تعبنا من المباركة لهذا النادي

أستون فيلا الإنجليزي اختار تهنئة الأهلي بطريقة مغايرة، بتغريدة جاء فيها: ”تعبنا من المباركة لهذا النادي”.

وتابع: ”تهانينا لعملاق أفريقيا نادي القرن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه”.

صن داونز يهنئ النادي الأهلي

وحرص نادي صن داونز الجنوب إفريقي، على تهنئة الأهلي المصري بعد تتويجه رسمياً بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، وضمن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وكتب نادي صن داونز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "تهانينا للأهلي على تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2023".

وكان صن داونز الجنوب أفريقيا يتنافس على حصد لقب دوري ابطال أفريقيا هذا الموسم، لكنه ودع البطولة على يد الوداد المغربي في الدور ربع النهائي.

وعلى المستوى العربي، قدم نادي النجم الساحلي رسالة تهنئة إلى المارد الأحمر، جاءت كالآتي: "يتقدم السيد عثمان جنيح رئيس النادي بإسمه الخاص و بإسم الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي، إلى العائلة الموسعة للنادي الأهلي المصري رئيسا و أعضاء مجلس إدارة، لاعبين و جماهير، و كافة مكونات النادي، بخالص عبارات التهنئة بمناسبة تتويج النادي الأهلي المصري بكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم ..عثمان جنيح - رئيس النجم الرياضي الساحلي”.



وحرص نادي بيراميدز علي تهنئة النادي الأهلي وجماهيره بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه.

وقال بيراميدز في بيان رسمي له: "يتقدم نادي بيراميدز بخالص التهنئة للنادي الأهلي وجماهيره بمناسبة الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر".

وأضاف: "مع خالص تمنياتنا بدوام التقدم والتوفيق لتقديم الصورة الأفضل في تمثيل الكرة المصرية".

ووجه نادي اتحاد جدة بطل دوري روشن السعودي للمحترفين ومستضيف النسخة المقبلة لكأس العالم للأندية، التهنئة للأهلي، بتغريدة جاء فيها: ”تهانينا للأهلي المصري حصوله على بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023.. نشوفكم قريب في كأس العالم للأندية”.

بينما عزف نادي الزمالك ومسئوليه عن تهنئة النادي الأهلي بعد اللقب الإفريقي، في الوقت الذي حرص فيه عدد من نجوم الأبيض ومنتميه على تقديم التهنئة.

وتوج المدرب السويسري مارسيل كولر بلقب السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك، إلى جانب التتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز، وبطل السوبر المصري على حساب بيراميدز.

ويسعى كولر لتحقيق خامس ألقابه داخل أسوار النادي الأهلي عندما يتوج بلقب الدوري المصري للموسم الجاري، وقد تصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المحلي بشكل مؤقتاً متفوقاً على الأهلي.

وأصبح مارسيل كولر سابع مدير فني يقود الأهلي للفوز بدوري أبطال أفريقيا، كما أصبح ثالث مدير فني أجنبي يقود الأهلي لمنصة التتويج بالأميرة السمراء بعد البرتغالي مانويل جوزيه والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد تعادله مع الوداد 1- 1، في مباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب "محمد الخامس"، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

والنادي الأهلي رفع رصيده في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم إلى الرقم 25، بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة، ليواصل مطاردته لنادي ريال مدريد الإسباني، الذي يتربع على القائمة برصيد 29 بطولة، ويلي الأهلي في الترتيب أندية إيه سي ميلان الإيطالي، وإندبيندينتي وبوكا جونيورز الأرجنتينيان برصيد 18 بطولة لكل منها، ثم برشلونة الإسباني برصيد 17 بطولة.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، حيث سيتواجد في البطولة التي ستقام بالمملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل.