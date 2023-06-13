شيزوفرنيا .. خالد الغندور يقارن بين واقعة حسين الشحات وزيزو

قارن خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على واقعة حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي خلال إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي وبين واقعة زيزو فى مباراة الاتحاد السكندري.

وقال الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:"من ايام قليلة الاعلام و السوشيال ميديا اتكلمت علي الروح الرياضية و زيزو لم يخرج الكرة بعد وقوع الحناوي رغم انها كانت سريعة بعدها بأيام لاعب الوداد علي الارض و لاعبي الاهلي لا يخرجون الكرة لإصابة اللاعب بل حسين الشحات راح شد الحكم عشان رايح يجيب جون و هو وقف اللعب و الاعلام عندنا لم يتحدث شيزوفرينيا من العيار الثقيل.

وتابع "الروح الرياضية مش موجودة عند زيزو جاب هدف رغم اصابة الحناوي و لكن حسين الشحات عنده حق يعتدي علي الحكم اصله وقف اللعب لاصابة لاعب الوداد و الاهلي هيجيب جول ههههه شيزوفرنيا"

الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا:

يذكر أن الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا، أمس الأول الأحد، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1-1، مستفيدا من تفوقه في لقاء الذهاب في القاهرة 2-1.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا.