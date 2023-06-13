عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف تسحر العيون بإطلالة مثيرة في الجيم

رانيا يوسف
رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو لها خلال إحدى جلسات التدريب الخاصة بها في صالة الجيمانزيوم.

وظهرت رانيا يوسف وهي تؤدي عددا من التمارين الشاقة داخل صالة الجيمانزيوم، من أجل الحفاظ على رشاقتها ولياقتها البدنية العالية.

انتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها من فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى 2023.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم، وهي شخصية "ماري" والتي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل في سباق عيد الأضحى، يسبب لها أزمة نفسية جراء هذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية، والتي من أبرزها أنها تخون حبيبها الشخصية التي يقدمها الفنان محمد سليمان.

وكان الفنان محمد سليمان شوق الجمهور للشخصية التي تقدمها النجمة رانيا يوسف، والتي تقدم شخصية حبيبته ماري، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، صورة تجمعه مع رانيا يوسف، وعلق عليها، قائلا:" انا بتخانق مع رانيا يوسف يا جماعة ومع مين؟ انتظرونا قريبا التاروت".

أبطال فيلم التاروت

 فيلم “التاروت”، والذي يشارك في بطولته كوكبة كبيرة منهم النجمة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنه، عبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس ، ويوسف منصور -طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيي، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ومدى تأثير تلك الحادثة في حياتهن.

المنتج بلال صبري ، مالك شركة الكينج أنتج العديد من الأفلام السينمائية التي تصدرت التريند، ومنها فيلم “زنزانة 7” بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي، وكذلك مسلسل “ولاد إمبابة” بطولة بيومي فؤاد وسعد الصغير وفريدة سيف النصر، ومسلسل “ألف ليلة وليلة” بطولة سامح حسين، وشيماء سيف، ومسلسل “فيلا 101” مصطفي أبو سريع ومنة عرفة.


يذكر أن رانيا يوسف شاركت في بطولة مسلسل "عالم تاني" والذي عرض شهر يناير الماضي، إلى جانب مشاركتها ببطولة فيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة مجدي كامل، سارة سلامة، صلاح عبدالله.
 

 

IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨٢٣٢٢
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨٢٣٢٢
images (2)
images (2)
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٨١٧
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٨١٧
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٨١١
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٨١١
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٧٥٢
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٧٥٢
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٧٣٨
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٧٣٨
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٧٣١
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٧٣١
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٧٢٢
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٧٢٢
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٧١١
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٧١١
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٧٠٥
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٧٠٥
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٦٥٨
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٦٥٨
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٦٥٢
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٦٥٢
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٦٣٦
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٦٣٦
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٦٢٢
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٦٢٢
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٦٠٢
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_١٨١٦٠٢

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي يعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

خالد الغندور يثير الجدل بشأن نهائي دوري ابطال افريقيا

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

مفاجأة.. شوبير: الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق بعد موافقة كولر

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. 20 صورة من مشاركة محمد أبوالعينين في جلسة أولويات الاستثمار

إعلان عاجل من بوتين بشأن مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا

إعلان صادم.. بوتين: أمريكيون كثيرون يريدون حربا عالمية ثالثة

حكم الجمع بين نية الهدي والأضحية معا في الحج.. دار الإفتاء ترد

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن الأزمة في اليمن

أصغر خريجي الجامعات يتسلم وظيفة في شركة سبيس إكس.. اعرف القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان: أحترس من إرتكاب هذه الافعال في موجات الحر الشديد

أصغر خريجي الجامعات يتسلم وظيفة في شركة سبيس إكس.. اعرف القصة؟

حقيقة أم وهم.. هل يحتاج الجسم 2 لتر من الماء يوميا؟

أعراض الإصابة بزيادة كهرباء القلب.. جمال شعبان يوضح

فيديو

المشجع الزملكاوي في المغرب يروي تفاصيل خناقة المطار |«فيديوجراف»

المعاشات الجديدة لـ 11 مليون مستحق | اعرف الموعد والتفاصيل

مفيش تعويم .. مفاجأة في سعر الدولار وتفاصيل جديدة عن الذهب

محدش يخرج من بيته.. عاصفة ترابية تضرب عدة محافظات وتحذير لسكان القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ