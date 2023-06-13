نواب وسياسيون وشخصيات عامة يشاركون في عزاء جورج إسحاق.. فيديو

أقيم مساء اليوم ، عزاء السياسي والحقوقي جورج اسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بالزمالك "المرعشلي".

حرص على تقديم واجب العزاء كل من: كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة الأسبق، ومنير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة الأسبق، والدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والدكتور محمد ابو الغار ، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي.

كما شارك في تقديم واجب العزاء، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، وضياء الدين داوود عضو مجلس النواب.

كما قدم واجب العزاء؛ الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، والدكتورة مني مينا عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا، ومحمد انور عصمت السادات عضو مجلس النواب السابق،

ورحل عن عالمنا مساء الجمعة 9 يونيو 2023، الحقوقي والسياسي البارز جورج إسحق بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عاما، حيث كان يمكث في أحد المستشفيات الخاصة على خلفية تعرضه لأزمة صحية دخل بسببها العناية المركزة، وظل حتى رحيله في غيبوبة تامة.