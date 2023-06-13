أحمد حسن يحسم الجدل بشأن مستقبل أوسوريو مع الزمالك

كشفت التقارير المكسيكية رفض خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، تدريب فريق كلوب أمريكا المكسيكي، متمسكا بالاستمرار مع نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "تقارير مكسيكية: أوسوريو رفض تدريب كلوب أمريكا".

على جانب آخر يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وفاركو يوم الجمعة الموافق 23 يونيو الجاري ضمن منافسات دول 16 من بطولة كأس مصر 2023.

وستنطلق مباراة الزمالك وفاركو في تمام الساعة 9:30 ويسعى الزمالك لحصد بطولة هذا الموسم، لتعويض خروجه من دوري أبطال إفريقيا وتراجعه في جدول ترتيب الدوري، حيث تطمح جماهير الفارس الأبيض في تحقيق بطولة هذا الموسم.