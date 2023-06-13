سي إن إن: القضاء الفيدرالي قد يطلب من ترامب إخطاره حين السفر

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن القضاء الفيدرالي قد يطلب من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إخطاره حين السفر.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن عملية اعتقال ترامب استمرت حوالي 10 دقائق قبل مثوله أمام المحكمة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الآن رهن الاعتقال ومحجوز مؤقتا بتهم فيدرالية.

وأوضحت “سي إن إن”، أن محكمة ميامي ستأخذ نسخة إلكترونية من بصمات أصابع ترامب.

وأشارت إلي أن والت ناوتا، المساعد السابق لـ ترامب سيخضع لاستجواب قضائي في ميامي.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب: “نحن أمة في حالة تدهور”.

وأضاف أن “اليوم هو أحد أكثر الأيام حزنا في تاريخ أمريكا”.