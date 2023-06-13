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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرشحة لرئاسة أمريكا تتعهد بالعفو عن ترامب حال إدانته

نيكي هايلي
نيكي هايلي

قالت نيكي هايلي، المرشحة للرئاسة عن الحزب الجمهوري لعام 2024، اليوم الثلاثاء، إنها ستميل إلى العفو عن دونالد ترامب إذا أدين وانتُخبت رئيسة.

وقالت هايلي، الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولينا: “عندما تنظر إلى العفو، فإن القضية لا تتعلق بالذنب بقدر ما تتعلق بما هو صالح للبلد”.

وأضافت: “أعتقد أنه سيكون أمرا مروعا أن يكون للبلاد رئيس سابق في السجن لسنوات بسبب قضية وثائق. هذا شيء تراه في بلد من العالم الثالث”.

وقالت هايلي: “سأميل إلى العفو. لكنني أعتقد أنه سابق لأوانه حقًا في هذه المرحلة عندما لم تتم إدانته بأي شيء”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الآن رهن الاعتقال ومحجوز مؤقتا بتهم فيدرالية.

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وأوضحت  “سي إن إن”، أن محكمة ميامي ستأخذ نسخة إلكترونية من بصمات أصابع ترامب.

وأشارت إلي أن والت ناوتا، المساعد السابق لـ ترامب سيخضع لاستجواب قضائي في ميامي.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب: “نحن أمة في حالة تدهور”.

وأضاف أن “اليوم هو أحد أكثر الأيام حزنا في تاريخ أمريكا”.

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