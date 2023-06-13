إسعاد يونس تشوق الجمهور للحلقة الجديدة من صاحبة السعادة.. يا ترى مين؟

حرصت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على تشويق الجمهور للحلقة المقبلة من برنامجها الشهير «صاحبة السعادة»، المقرر عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشرت إسعاد يونس، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، صورة لها رفقة فنان، وعلقت: «ضيف الحلقة اللي جاية.. يا ترى مين؟».

اعتادت إسعاد يونس علي إدخال البهجة في قلوب محبيها وجمهورها الكبير، سواء من خلال تقديمها للبرامج الإذاعية في بدايتها قبل وقوفها علي خشبة المسرح فيما بعد، بالإضافة إلى مشاركتها في أهم الأعمال الدرامية والسينمائية التي طالما امتعت فيها محبيها الذين يزيدوا يوماً تلو الآخر.

