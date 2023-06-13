الأعظم في تاريخ الصاعقة| سمير فرج يكشف تفاصيل معركة رأس العش

كشف اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، دور قوات الصاعقة المصرية في خدمة الوطن، مشيرا إلى أن قوات الصاعقة لها دور عظيم وأعظمها معركة رأس العش.



وأضاف سمير فرج، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل فشلت في الدخول إلي مدينة بورفؤاد بسبب بسالة قوات الصاعقة.



وتابع اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن معركة رأس العش كانت نقطة تحول كبير في ذلك الوقت، متابعا أن 30 جندي صاعقة بـ ار بي جي نفذوا معركة لمدة 7 ساعات مع إسرائيل في رأس العش وتفوقوا عليها.

الصاعقة



وأكمل المفكر الاستراتيجي، أن مصر أنشأت أول مدرسة صاعقة في المنطقة، لافتاً إلى أن الصاعقة المصرية هي أساس كل مدارس الصاعقة في المنطقة.

