السعودية.. تحذيرات هامة من الأرصاد بشأن الطقس

حذر المركز السعودي للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من أتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية على منطقة تبوك ومحافظة تيماء في المملكة العربية السعودية.

أوضح المركز السعودي للأرصاد، أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة مساءً وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الغد.

وأشار المركز السعودي للأرصاد، إلي أن هناك فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت الأرصاد السعودية، من طقس شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة العربية السعودية؛ بينما يكون معتدلًا في المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار المركز السعودي للأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تستمر فرص زخات الأمطار الرعدية على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة، تشمل: (عسير، وجازان، والباحة).

وتكون الرياح معتدلة السرعة في عموم المناطق؛ بينما تكون شمالية غربية نشطة في أجزاء من الجوف وعلى بعض من سواحل البحر الأحمر.

كما نبهت الأرصاد السعودية، عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والشمالية وعسير والجوف ونجران وجازان والباحة).