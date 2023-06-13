فيتوريا يكشف سر اختيار جنوب السودان للمباراة الودية

كشف روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول عن سر اختيار جنوب السودان لمباراة الودية خلال المعسكر الحالي .

وأكد فيتوريا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي لمباراة غينيا والمقرر إقامتها غدا في التصفيات المؤهله لكأس الأمم الأفريقية أن منتخب جنوب السودان قوي واختيار موفق مشددا أن هناك خطة محددة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبله للاستعداد لتصفيات كأس العالم .

وأضاف فيتوريا أن هناك حالة من الروح المعنوية المرتفعة داخل المنتخب لتحقيق الفوز غدا أمام غينيا و حصد نقاط المباراة .

وأضاف فيتوريا أن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب قائد بمعنى الكلمة.