بفستان شفاف.. نعومي واتس تتألق بإطلالة ناعمة في حفل زفافها على بيلي كرودب|شاهد

احتفلت النجمة نعومي واتس وحبيبها بيلي كرودب بحفل زواجهما بشكل خاص، وقامت بمشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام بصورها خلال الاحتفال.

تفاصيل إطلالة النجمة نعومي واتس

واختارت نعومي واتس إطلالة بسيطة بفستان أبيض شبه شفاف كت من خامة الجبير على شكل زهرة الليلي المائية.

وظهرت نعومي واتس بإطلالة من تصميم أوسكار دي لا رينتا، لكنه ليس من مجموعة الزفاف.

نعومي واتس

ووصل سعر فستان نعومي واتس 9,754 دولار أي ما يعادل 300 ألف جنيه.

نعومي واتس

وتركت نعومي واتس شعرها منسدلًا عبر أكتافها بتسريحة إنسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

نعومي واتس

وأكملت نعومى واتس بعض اللمسات الناعمة من المكياج، والإكسسورات، والتي أكملت من تفاصيل إطلالتها.