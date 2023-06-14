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مرأة

ماذا يفعل شاى السماق لجسمك؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد شاي السماق.

 

 

الفوائد الصحية لشاي السماق ما يلي :-
·غني بالعناصر الغذائية المهمة يُعد السماق غنياً بالعديد من العناصر الغذائية التي تم اكتشافها؛ كالألياف الغذائية، والدهون الصحية، وبعض الفيتامينات، إذ يحتوي على نسبة جيدة من الدهون الصحية، والتي تكون على شكل حمض الأوليك، وحمض اللينوليك، والتي تُساهم في تحسين صحة القلب، والجلد، كما أنّ محتواها من الألياف يحسن من صحة الجهاز الهضمي، ولكن يبقى محتواه من الفيتامينات قليل نسبياً، مثل؛ فيتامين ج (C)، وفيتامين ب1 (B1)، وفيتامين ب2 (B2)، وفيتامين ب6 (B6).
·غني بمضادات الأكسدة يحتوي السماق على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تأتي من محتواه من المركبات الكيميائية، مثل: التانينات، والأنثوسيانين، والفلافونويد، وتُساهم في تقليل خطر تلف الخلايا، والتقليل من الإجهاد التأكسدي، كما قد يكون لها دور في تقليل فرص الإصابة بالأمراض التي تحدث بسبب الالتهابات.
·تعزيز توازن السكر في الدم إذ قد يكون للسماق دوراً في تحسين القدرة على التحكم بمستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.
· التخفيف من آلام العضلات يُمكن أن يُساعد شرب شاي السماق مثلاً على التخفيف من الآلام التي تصيب العضلات بسبب التمارين الرياضية.

طريقة عمل شاي السماق يكثر في موسم الخريف شرب المشروبات الساخنة، التي يُمكن تحضيرها بطرق سهلة وسريعة، ويُعد شاي السماق أحد هذه الخيارات، إذ إنّه غني بفيتامين ج (C)، وفيما يأتي توضيح لطريقة عمل شاي السماق بسهولة.

اطحني بذور السماق قليلاً؛ للحصول على نكهة أقوى. انقعي بذور السماق في إبريق من الماء، ويُمكنكِ نقعها طوال الليل، أو نقعها لأطول فترة ممكنة؛ لتعزيز النكهة، ويُفضل نقع السماق في الماء البارد بدلاً من الماء الساخن؛ لتجنب فقدان محتواه من فيتامين ج. (C) صفي الشاي من بذور السماق، باستخدام مصفاة القهوة، أو قطعة قماش؛ للتخلص من البذور والجزيئات المتبقية منه. يمكنكِ إضافة القليل من السكر أو العسل حسب الرغبة للشاي، وتناوله، أو تقديمه للضيوف.

الجهاز الهضمي الألياف الغذائية السكر في الدم تحسين صحة القلب توازن السكر في الدم شرب المشروبات مستويات السكر في الدم

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