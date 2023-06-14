عرض دعاء الكروان لفرقة قصر ثقافة العقاد بأسوان

يشهد قصر ثقافة العقاد ولمدة سبعة أيام العرض المسرحي "دعاء الكروان" عرض غرفة "تجارب نوعية" لفرقة قصر ثقافة العقاد التابع لفرع ثقافة أسوان.

والعرض تأليف بكرى عبد الحميد، سينغرافيا و إخراج خالد عطالله، بطولة حسن فهمى، محمد موسى، نادين محمد، شيماء رجب، أميرة موسى، فاطمة طارق، أسامة عبد الراضى، حبيبة موسى، كرستين سبحة، حاتم فاروق، محمد خيرى، حنين حسن، أيه أحمد.

العرض المسرحى

وتدور أحداث العرض من خلال منحوتة فنية فى قلب قاعة بقصر ثقافة العقاد عن الحب والانتقام، ما بين ما هو كره وحب من خلال الاحداث الرئيسية للرواية التى يتناولها الكاتب بكرى عبد الحميد بشكل تجريب وقام بالتجريب عليها اكثر مخرج العرض، من خلال أمنة التى تخرج من مخيلتها كل الأحداث، وتصدمنا بها من خلال صراع مابين الواقع والخيال ومن خلال هنادى الأخت المقتولة بخيوط الحكاية، والمقتولة بالحب والمقتولة بسلطة الذكورية، ومن هنا تتحول مشاهد الرواية الاساسية إلى صراع على الحب والانتقام بين هنادى وأمنة والمهندس والخال والأم والكروان الذى يتحول الى قارع طبول داخل أحداث الرواية.

جاء العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المهندس محمود جمال، المخرج حمدى أبو العلا، الناقد طارق مرسى، وليد فتحى من إدارة المسرح.

ثقافة

يأتي العرض ضمن فعاليات الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، إستمراراً لعروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.

وكانت قد قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بإيقاف أعمال البناء المخالف بشارع الغازات وتم إزالة الأعمدة الخرسانية، وذلك بإشراف من محمد حسين نائب رئيس المدينة، وبمشاركة العاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، فيما تم كذلك تنفيذ أعمال الكنس وجرد الأتربة بمنطقة النفق، علاوة على تنفيذ أعمال النظافة العامة أسفل كوبرى الشيخ عيسى، وأمام المطحن في نطاق حى شرق المدينة وذلك بإشراف من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتفيذ أعمال الإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى على قطعة أرض مخصصة لإنشاء جبانة عمومية للموتى بمساحة 2500 م2 ، وذلك بنطاق منطقة الشيخ مصطفى التابعة لقرية الرديسية بحرى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى.