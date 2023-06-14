قبل العيد .. انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار مواد البناء اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أحدث أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم، لمساعدة المقبلين على البناء والراغبين في إجراء التعديلات داخل شققهم على معرفة أسعار الحديد والأسمنت.
أسعار الحديد اليوم
سعر طن الحديد اليوم تسليم أرض مصنع
- سعر طن حديد المراكبي 35500 جنيه للطن
- سعر طن حديد المصريين 36000 جنيه للطن
- سعر طن حديد الكومي 33700 جنيه للطن
- سعر طن حديد المعادي 33700 جنيه للطن
- سعر طن حديد بيانكو 33500 جنيه للطن
- سعر طن حديد العشري 34000 جنيه للطن
- سعر طن مصر ستيل 34000 جنيه للطن
- سعر طن حديد عز 37500 جنيه للطن
- سعر طن حديد بشاي 37000 جنيه للطن
- سعر طن حديد العتال 37000 جنيه للطن
- سعر طن حديد عطية 37000 جنيه للطن
- سعر طن حديد سرحان 33500 جنيه للطن
سعر الأسمنت اليوم
وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة للأسمنت كالتالي:-
- أسمنت جنوب الوادي 1720 جنيهًا للطن
- أسمنت العسكري 1700 جنيه للطن
- أسمنت سيناء 42.5 - 1700 جنيه للطن
- أسمنت حلوان 1750 جنيهًا للطن
- أسمنت السويدي 1840 جنيهًا للطن
- أسمنت السهم 1688 جنيهًا للطن
- أسمنت المسلح 1728 جنيهًا للطن
- أسمنت النصر 1688 جنيهًا للطن
- أسمنت الفهد 1685 جنيهًا للطن
- أسمنت المعلم 1670 جنيهًا للطن
- أسمنت وادى النيل 1690 جنيهًا للطن
- أسمنت المخصوص 1710 جنيهات للطن
سعر الحديد والاسمنت اليوم تسليم أرض مصنع
ويجب شراء الحديد والأسمنت بكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.
آخر أسعار مواد البناء
وعن أسعار الحديد والأسمنت المذكورة، فهي يتم إعلانها للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.