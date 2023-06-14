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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلال أقل من ساعة ونصف.. طريقة عمل شوربة الكوارع في المنزل

طريقة عمل شوربة الكوارع
طريقة عمل شوربة الكوارع

تعتبر طريقة عمل شوربة الكوارع  من الوصفات المصرية الشهية، وتعتبر من الوصفات الصحية للجسم، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوربة الكوارع، وهي من الاكلات المصرية، ويمكن تحضيرها في المنزل في حوالي ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة ل 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل شوربة الكوارع

 

طريقة عمل شوربة الكوارع

 

مقادير طريقة عمل شوربة الكوارع :

2 كوارع مقطعة

1 ملعقة كبيرة سمن

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 فص مستكة

2 فص حبهان

1 ملعقة كبيرة دقيق

2 لتر ماء

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل

 

طريقة عمل شوربة الكوارع :

_ نغسل الكوارع جيداً ونغسلها بالدقيق ونشطفها جيداً.

_ نحضر وعاء ونضع فيه الماء حتى يغلي، ثم نضعي الكوارع حتى يغطيها الماء بقدر كافي.ا

_ نرفع عن النار ثم نستغني عن الماء بعد الغليان.

_ نضع الكوارع مع مقدار الماء، البصلة، الحبهان، الملح، المستكة والفلفل على النار حتى تنضج مع نزع الريم.

_ عندما تنضج الكوارع نقدّمها ساخنة.

شوربة شوربة الكوارع طريقة عمل شوربة الكوارع الوصفات المصرية

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