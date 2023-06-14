غلاء الأسعار والدولار.. الرئيس السيسي يصارح المصريين في 5 موضوعات مهمة|تفاصيل

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرية الأبعادية في محافظة البحيرة، وشملت جولة الرئيس الوحدة الصحية، ودار مسنين الأبعادية، ومجمع الخدمات التكنولوجية، ومجمع الخدمات الزراعية.

الرئيس السيسي

رسائل السيسي للمواطنين

وتوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته، في قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، وأدار حواراً مع حشد من المواطنين في القرية، وقال السيسي: "هنعمل تأمين صحي وكل اللي أنتوا محتاجينه، وهاجي ليكم تاني، على عيني.

وخلال الجولة، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي دار مسنين الأبعادية بالبحيرة، واطمئن على نزلاء الدار.

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده مجمع الخدمات الزراعية بقرية الأبعادية بالبحيرة، مع المزارعين، قائلا: إنه تم تحديد سعر للقمح والأرز من قبل الحكومة.

ليرد عليه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معقبا: “الرئيس السيسي وجهنا قبل موسم حصاد القمح بتزويد الأردب إلى 1500، واليوم احنا ملتزمين ونسدد لفلاحينا بالسعر اللي حضرتك أمرت به، واليوم السعر العالمي أقل 2500 جنيه في الطن يعني الفلاح المصري وهو بيورد يأخذ أكثر”.

وتابع الرئيس للفلاحين المحتشدين أثناء زيارته للمحافظة، إن السوق المصرية غير حرة بالكامل؛ بالإضافة إلى أن الدولة ملتزمة أمام أكثر من 70 مليون مواطن مصري بتوفير المواد التموينية ورغيف الخبز بالسعر خمس قروش للرغيف لأكثر من 70 مليون مواطن يستفيد من بطاقات التموين والدولة تأخذ المحصول من الفلاح عشان تدي للمواطن بسعر مدعم.

الرئيس السيسي

الدولار وتأثيره على الأسعار

ومن جانب أخر، قال الرئيس السيسي: “رصدنا لتكاليف المرحلة الأولى من من حياة كريمة 250 مليار جنيه، ووصل الرقم إلى 350 مليار جنيه”، مضيفا: “دي مش فلوسي، دي فلوسكم”.

وأكد الرئيس: موضوع الدولار له تأثير كبير جدا على الأسعار في مصر كل ما تكون فاتورتي من الدولار تزيد لازم دا يبقى عبء على الاقتصاد لأننا عايزين نجيب حاجات أساسية”.

واضاف الرئيس السيسي: “كان زمان الريف كان يغطي حاجته حد كان بيجيب زيت فى البيت كان عيبة أوي أن حد يشتري الزيت أو يشتري بيضة أو فرخة كانت البيوت عبارة عن وحدات إنتاجية صغيرة والريف من 40 سنة كان يغطي نفسه وكمان كان يخصص جزء من الحضر”.

وتابع الرئيس السيسي: “دا مبيحصلش دلوقتي بالمستوي اللي كانالدولة النهاردة بقت معنية أنها تغطي كل الطلبات والكلام دا يبقي متوفر أتحولنا من حالة اللي كانت قبل كدا لحالة تانية ليه الأسعار بقت كدا، مانتوا بتتكلموا لغاية 52 كنا 19 أو 20 مليون كل مصر من الريف والحضروثم في عهد السادات وصلنا ل40 مليون ثم فى 2011 كنا تقريبا 80 مليون اليوم احنا 105 مليون وإحنا قاعدين بندردش فات كام دقيقة كل 15 ثانية فيه مولود”.

ومن جانب أخر من حديثه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :احنا صحاب الحكاية، متابعًا: البحيرة أكبر محافظة زراعية عشان كده مركز شوية في موضوع القمح والذرة.

الرئيس السيسي

5 سلع احتياطي يكفي 6 شهور

وأضاف حريصون إن إحنا كـ دولة يبقى عندها رصيد احتياطي يكفي 6 شهور من الزيوت والقمح والأرز واللحوم والدواجن حتى لا تحدث أزمة".

واستطرد رئيس الجمهورية:" لو أنا انهاردة ملقتش الطلب ده موجود في الـ 10 مليون طن اللي احنا بنعملهم في مصر هضطر اشتري من برا ونيجي هنا لموضوع الدولار وده ليه تأثير كبير جدًا على الأسعار في مصر وفاتورة الدولار لما تزيد هيبقى عبء على الاقتصاد".

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر شعبي بمحافظة البحيرة أثناء زيارته: إن الأزمة الروسية الأوكرانية تأثر بها العالم كله، وانعكست علينا أيضا بغلاء الأسعار كما في الدول وبطء النمو الاقتصادي؛ مشيرا إلى أن مصر خلال الثلاث سنوات الماضية ازداد سكانها حوالي 6 ملايين نسمة.

وتابع أن مصر تحيا بفضل الله بالأمن والسلام مما أدى لوجود أكثر من 9 ملايين ضيف على الأراضي المصرية إضافة إلى أن الأزمة السودانية خلال الأيام الماضية أدت لعبور أكثر من 220 ألف مواطن سوداني.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم العمل الذي تم في مصر جاء بتكاتف الشعب مع الدولة، مضيفا أننا نستطيع كدولة وشعب التغلب على جميع التحديات.

السيسي

تم وضع أسعار استرشادية مشجعة

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: نعمل على تخفيف آثار الأزمات العالمية والمستمرة منذ 3 سنوات، معقبا: وأشار أنه تم وضع أسعار استرشادية مشجعة للمنتجات الزراعية الاستراتيجية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا نسيطر على الأمور جيدا وسنخرج من الأزمة الحالية بفضل تكاتف الشعب، مضيفا أن الزيادة السكانية أثرت بشكل كبير على عملية التنمية.

وأضاف أن إنشاء جامعة في البحيرة تكلف ملايين، ومشروعات انشاء الجامعات التي تمت خلال السنوات الست الماضية تكفي حتى عام 2050.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم العمل الذي تم في مصر جاء بتكاتف الشعب مع الدولة، مضيفا أننا نستطيع كدولة وشعب التغلب على جميع التحديات.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “اتعرض عليا قوائم الانتظار وكانوا 12 ألف حالة وحينها تبرعت جهات عديدة بتمويل وإنهاء هذه القائمة”، متابعًا: “ قوائم الانتظار وصلت على مستوى الجمهورية لـ 2 مليون والرقم الذي تم إنفاقه حتى الآن في قوائم الانتظار وصل لـ 20 مليار منهم 16 مليار تم توفيرهم من قبل الدولة وعدة مليارات جاءت من الأزهر والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني”.

وأضاف الرئيس السيسي: “احنا كنا بنتكلم في 4 سنين في 12 ألف لما دخلنا الموضوع واشتغلنا عليه بقى 2 مليون في 4 سنين”.

الرئيس السيسي

2 مليون مواطن في قوائم الانتظار

وأضاف الرئيس السيسي: “الأزمة اللي عندنا على قد دولة بـ 105 ملايين مواطن فى أي موضوع تتكلم فيه هتجد تلك الأزمة ويا ترى بفضل الله حجم عبورنا لتلك الأزمات معقول ولا مش معقولوحاسين بكرم ربنا لينا ولا لا؟ واحنا لا نتوقف عند الـ2 مليون فى عدد قوائم الانتظار”.

وتابع الرئيس السيسي: “احنا كدولة كنا حريصين إن العمل اللي نعمله للدولة المصرية لا يكون مرتبطًا بفترة زمنية مؤقتة كان كل شغلنا هو تخطيط استراتيجي يستهدف الدولة المصرية و20 أو 30 عامًا قادمين”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما يتم إنجازه يستهدف فترات زمنية مستقبلية طويلة تصل إلى 30 عاما، مضيفا أن علينا الاطمئنان على المستقبل بمشروعات تمت على الأرض.

وأوضح أن الدولة تسعى لتحقيق أقصى استفادة من كافة الموارد، متابعا أن مشروعات محطات المياه تستهدف فتح آفاق جديدة للتنمية الزراعية.

وتابع: “اللي هيحاسب على الكلام ده وشايفه واحد بس ربنا ، ومش بقلق خالص من اللي بيتقال في السوشيال ميديا والناس بتشوف شغلنا على أرض الواقع”.

وأضاف الرئيس السيسي: “الناس بتتكلم على الطرق لأنهم أتعودوا أن لازمته ايه دي خطة ايزين تحاسبوا حاسبوا الدكتور مصطفي لأنه كان ماسك التخطيط العمراني على الدولة المصرية وكان بيقول عايز أعمله مش قادر أديك قدرت يا دكتور جبتلنا الكلام”.

وتابع الرئيس السيسي: “موضوع الصناعة شغالين فيها جامد أوي ونعتبر إنها فرصة كويسة للتشغيل وتزويد شغل الناس وتزويد الناتج المحلي ولو صدرنا يجينا دولار ولو كفينا مش هنشتري بالدولار وقولت فى مؤتمر فى زامبيا أن كل ساعة الدولة تقضيها فى اقتتال دا خراب سنين بدل ما تختلف معايا اشتغل من حقك تختلف وترفض بس اشتغل متحرنش وتقف.. اشتغل اشتغل اشتغل”.

وأشار الرئيس السيسي: “مصر جميلة بالله شوفوا يا مصريين كلكوا كل ما هتصبروا وتقولوا يارب وتشتغلوا ربنا هيغير حالنا للأحسن”.

الرئيس السيسي

زيارة الرئيس للبحيرة تاريخية

وفي هذا الصدد، وصف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب زيارةَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرية الأبعادية بالبحيرة؛ لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة"، ولقاءه وحواره مع الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة، بالتاريخية.

واعتبر رئيس لجنة النقل والمواصلات أن الحشد الكبير من المواطنين داخل قرية الأبعادية وحرصهم على الاستقبال والترحيب بالرئيس السيسي بمثابة رسالة مهمة تؤكد التأييد الشعبي الكبير الذي يحظى به الرئيس السيسي من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

وأشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات، في بيان له اليوم الأربعاء، بحرص الرئيس السيسي على تفقد دار مسنين الأبعادية واطمئنانه على النزلاء بالدار والتحاور معهم موجهاً التحية والتقدير إلى نزلاء دار المسنين على حسن استقبالهم الرئيس السيسي، مؤكداً أن هذه الزيارة أكدت مجموعة من الحقائق في مقدمتها الوعي الكبير من أهالينا البسطاء بالقرى بالدور الكبير والمهم الذي يقوم به الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين، كما أن هذه الزيارة كشفت عن التأييد الشعبي الكبير وواسع النطاق لجميع سياسات الرئيس السيسي داخليًّا وخارجيًّا.

وكان الرئيس السيسي قد تفقد خلال هذه الزيارة مجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة.

وتفقد الرئيس السيسي الوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة، وتوقف خلال جولته وأدار حواراً مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية بالبحيرة.