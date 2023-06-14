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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يمازح باحثا اقتصاديا: أنت لسه هتشيل تاني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد محمد شادي الباحث الاقتصادي، أن الدولة واجهت تحديات كثيرة ترتبط بالأمن والاستقرار والاقتصاد والبنية التحتية.

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "مترو"

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وقال “شادي”، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، "الدولة عملت على إصلاح الوضع الاقتصادي ومواجهة الإرهاب، وتنفيذ المشروعات التنموية، وتحسين معيشة المواطن بالتوازي".

وأضاف الباحث الاقتصادي "جيلي يعتب على حضرتك ياريس.. لأنك حملته إصلاح نتائج ما حدث في أجيال سابقة، لكننا مكملين مع حضرتك ".

وقاطعه الرئيس السيسي، قائلا "أنت بتعاتب على إنك شيلت شيلة لصالح اللي جاي"، ورد محمد شادي قائلا:"لا خالص انا بنقل لحضرتك عتاب جيلي".

ومازح الرئيس السيسي الباحث الاقتصادي، محمد شادي، قائلاً "انت لسه هتشيل تاني".

السيسي الرئيس السيسي مصر مؤتمر الشباب باحث اقتصادي

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