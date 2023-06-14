شيخ الأزهر: حرب روسيا وأوكرانيا تثير الرعب خوفا من عودة العصر الحجري

أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أن القرآن الكريم يجرم أي ممارسة تجبر الناس على تغيير عقائدهم، متمنيًا السلام للجميع على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم.

وأضاف الطيب خلال جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، أنه لا مكان لنظريات الصدام أو النزاع أو العرق في الإسلام، مؤكدًا أنه ليس من العدل القول إن الإسلام دين الحروب.

ولفت إلى أن سياسات الهيمنة العالمية سبب ظهور الإرهاب، موضحًا أن ربط الدين الإسلامي بظاهرة تفريخ الإرهاب ليس له أساس من الصحة.

وأوضح أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تثير الرعب خوفًا من عودة العالم إلى العصر الحجري.

ويشارك الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي، حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها مجلس الأمن هذا النوع من المباحثات.